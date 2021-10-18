ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Хто має право перевіряти ваші документи з 21 жовтня: не тільки поліція

Новость на русском →
Понеділок 18 жовтня 2021 16:57
Хто має право перевіряти ваші документи з 21 жовтня: не тільки поліція Хто і коли зможе перевіряти наявність сертифіката вакцинації(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з 21 жовтня почнуть діяти нові правила перевезення пасажирів. Обмеження торкнуться не тільки міжобласного транспорту, а й сфери обслуговування в містах: кафе, ресторанів, салонів краси, ТРЦ, кінотеатрів, музеїв.

Як перевірятимуть наявність сертифікатів вакцинації та так званих COVID-документів, розповів перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Хто може перевірити наявність необхідних документів

Крім поліцейських перевіряти сертифікати та COVID-документи можуть співробітники Держпродспоживслужби, працівники Центру контролю та профілактики хвороб на місцях.

Коду почнуть перевіряти

З 21 жовтня рейди почнуться по всіх містах України. Перевіряти будуть також на вокзалах, станціях, в місцях великого скупчення людей.

"Перевіряти документи будуть в місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби - під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торгових майданчиків", - зазначив Олексій Білошицький.

Які документи будуть потрібні

Для планшетів поліції вже розробили програмне забезпечення для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію в додатку "Дія", а також за паперовими варіантами. Перевірка документів проводитиметься за QR-кодами.

У сертифікатах обов'язково повинні бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз, підпис лікаря та печатка офіційного закладу охорони здоров'я.

"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, повинні переконатися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", - підкреслили в поліції.

Покарання за підробку сертифіката

В Україні можуть покарати за виготовлення та збут підробленої медичної документації. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.

При використанні підробленої довідки або сертифіката покарання складе штраф від 850 гривень до обмеження волі строком до 2 років. Однак за покупку фальшивого сертифіката штраф може бути набагато більше - від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні можуть ввести штраф для пасажирів, які їздять без сертифіката вакцинації.

А також ми розповідали про те, як отримати підпис в додатку "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації
LITE
Свято 18 жовтня: що заборонено робити і кого потрібно привітати
Свято 18 жовтня: що заборонено робити і кого потрібно привітати