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Кто имеет право проверять ваши COVID-документы с 21 октября: не только полиция

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Понедельник 18 октября 2021 16:57
Кто имеет право проверять ваши COVID-документы с 21 октября: не только полиция Кто и когда сможет проверять наличие сертификата вакцинации (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 21 октября начнут действовать новые правила перевозки пассажиров. Ограничения коснутся не только межобластного транспорта, но и сферы обслуживания в городах: кафе, ресторанов, салонов красоты, ТРЦ, кинотеатров, музеев.

Как будут проверять наличие сертификатов вакцинации и так называемых COVID-документов, рассказал первый замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Кто может проверить наличие необходимых документов

Кроме полицейских проверять сертификаты и COVID-документы могут сотрудники Госпродпотребслужбы, работники Центра контроля и профилактики болезней на местах.

Кода начнут проверять

С 21 октября рейды начнутся по всем городам Украины. Проверять будут также на вокзалах, станциях, в местах большого скопления людей.

"Проверять документы будут в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни – во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", - отметил Алексей Билошицкий.

Какие документы будут нужны

Для планшетов полиции уже разработали программное обеспечение для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в приложении "Дия", а также по бумажным вариантам. Проверка документов будет проводиться по QR-кодам.

В сертификатах обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", - подчеркнули в полиции.

Наказание за подделку сертификата

В Украине могут наказать за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы.

При использовании поддельной справки или сертификата наказание составит штраф от 850 гривен до ограничения свободы сроком до 2 лет. Однако за покупку фальшивого сертификата штраф может быть намного больше – от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине могут ввести штраф для пассажиров, которые ездят без сертификата вакцинации.

А также мы рассказывали о том, как получить подпись в приложении "Дия".

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