"Имя моего парня, как бумага": очень редкая болезнь заставляет женщину чувствовать слова на вкус

Учительница начальной школы из Форт-Смита в штате Арканзас, США, имеет очень редкое неврологическое состояние, называемое синестезией. Поэтому ее вкусовые рецепторы стимулируются, когда она видит или произносит определенные слова .

Что известно о синестезии и как описывает свои ощущения женщина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

30-летняя Сара Ганн имеет синестезию, неврологический вкус, из-за которого ее вкусовые рецепторы стимулируются на определенные слова. Имя своего парня, Джейкоба Клейтона, она ассоциирует с бумагой. А когда Сара слышит слово "голубой", она чувствует вкус шоколада. При слове "бетон" женщина слышит вкус молока, смоченного в печенье.

Слово "учитель" вызывает у нее образ Скитлз, а слово "думать" - по вкусу как шоколадное молоко.

По словам Сары, она не связывает вкус с каждым отдельным словом, но чувствует много общих, и ее имя не имеет особого оттенка.

"Я всегда чувствовала вкус слов, но когда я рассказала об этом подруге в средней школе, она их не поняла. Я физически не чувствую вкуса слов, но четко представляю вкус во рту. Мне не всегда нравятся слова. Слово "часы" на вкус как молоко, а я не поклонник молока, поэтому это не очень приятно", - рассказала женщина.

Она признается, что раньше чувствовала себя очень странно по этому поводу, когда была младше, потому что ни у кого больше не было синестезии. Но сейчас она полагает, что это даже весело.

"Это точно то, о чем можно поговорить с людьми - они всегда хотят знать, каково их имя по вкусу", - добавила Сара.

Сара Ганн чувствует слова на вкус (фото: dailystar.co.uk)

Еще она говорит, что сильнее чувствует вкус слова, когда говорит их сама, чем когда говорит кто-то другой. И она легче всего чувствует их по вкусу, когда видит их как записанные, так и произнесенные.

Сара - мама двоих детей, но она говорит, что ни имя 6-летнего Сейлора, ни 4-летнего Скипа не имеют вкуса. Но фамилия ее партнера Клейтона - имеет. Слово "глина" имеет вкус глины, но когда это Клейтон - оно имеет вкус бумаги.

Слова, которые она пробует, всегда будут иметь одинаковый вкус каждый раз, и она говорит, что это чаще всего происходит с существительными.

"Мне также нравится все это с именами. Мое любимое Брендон - оно по вкусу как шоколадная конфета", - призналась Сара.