"Ім'я мого хлопця, як папір": дуже рідкісна хвороба заставляє жінку відчувати слова на смак

Вчителька початкової школи з Форт-Сміта у штаті Арканзас, США, має дуже рідкісний неврологічний стан, який називається синестезія. Через це її смакові рецептори стимулюються, коли вона бачить або вимовляє певні слова .

Що відомо про синестезію та як описує свої відчуття жінка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

30-річна Сара Ганн має синестезію, неврологічний смак, через який її смакові рецептори стимулюються на певні слова. Ім'я свого хлопця, Джейкоба Клейтона, вона асоціює з папером. А коли Сара чує слово "блакитний", вона відчуває смак шоколаду. При слові "бетон" жінка чує смак молока, змоченого у печиві.

Слово "вчитель" викликає у неї образ Скітлз, а слово "думати" - на смак як шоколадне молоко.

За словами Сари, вона не пов'язує смак з кожним окремим словом, але відчуває багато загальних, і її власне ім'я не має особливого відтінку.

"Я завжди відчувала смак слів, але коли я розповіла про це подрузі в середній школі, вона їх не зрозуміла. Я фізично не відчуваю смаку слів, але чітко уявляю смак у роті. Мені не завжди подобаються слова. Слово "годинник" на смак як молоко, а я не прихильник молока, тому це не дуже приємно", - розповіла жінка.

Вона зізнається, що раніше почувала себе надзвичайно дивно з цього приводу, коли була молодша, бо ні в кого більше не було синестезії. Але зараз вона вважає, що це навіть весело.

"Це точно те, про що можна поговорити з людьми - вони завжди хочуть знати, яке їх ім'я на смак", - додала Сара.

Сара Ганн відчуває слова на смак (фото: dailystar.co.uk)

Ще вона каже, що сильніше відчуває смак слова, коли говорить їх сама, ніж коли їх говорить хтось інший. І вона найлегше відчуває їх на смак, коли бачить їх як записаних, так і вимовлених.

Сара - мама двох дітей, але вона каже, що ні ім'я 6-річного Сейлора, ні 4-річного Скіпа, не мають смаку. Але прізвище її партнера Клейтона - має. Слово "глина" має смак глини, але коли це Клейтон - воно має смак паперу.

Слова, які вона пробує, завжди матимуть однаковий смак кожного разу, і вона каже, що це найчастіше з іменниками.

"Мені також подобається все це з іменами. Моє улюблене Брендон - воно на смак як шоколадна цукерка", - зізналася Сара.