Ілля Кива грубо образив українців: тупе стадо

Ілля Кива грубо образив українців за те, що вшановують пам'ять жертв Голокосту. Скандальний народний депутат з фракції "Опозиційний блок - за життя" також назвав Степана Бандеру і Романа Шухевича "пособниками і союзниками нацистів".

Одіозний нардеп, щодо якого нещодавно глава ГПУ відкрив кримінальне провадження за фактом бійки з ветераном АТО в ресторані в Києві, обурюється, що в Україні у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня люди сумують за загиблими від рук гітлерівців євреїв та представників інших національностей в роки Другої світової війни

На думку Киви - неможливо одночасно поважати українських патріотів та діячів ОУН УПА, і тужити за жертвами Голокосту (який політик написав в лапках)

"Страшно подумати, скільки ідіотів, які у "скорботі" і виставляють свічки в день "Голокосту" і тут же на своїх станицях вихваляють і схиляються перед пособниками і союзниками нацистів Шухевичем і Бандерою. С**а, ви визначитеся і займіть хоч якусь позицію, неможливо ж одночасно жерти і ротом і д**ою... Просто тупе стадо", - написав Ківа.

Ілля Ківа образив українців (Фото: скрін поста facebook.com/kivailya)

Крім того, відповідаючи на коментар одного з підписників із докором, мовляв, раніше воював в зоні АТО проти окупантів, а тепер повторюєш їх пропагандистські постулати, нардеп запевнив, що виконував обов'язок перед українським народом "...але точно не на догоду фонду Сороса або шанувальникам фашизму..."

Користувачі мережі із сарказмом відреагували на скандальну публікацію і нагадали нардепу деякі історичні факти.

Я наприклад засуджую пособника нацистів Джугашвілі... Доведіть що я не правий...

Нюрбергский трибунал не визнав Бандеру і Шухевича пособниками фашизму, лише Поради ставили їх в один ряд із Гітлером. Вчіть історію.

Фото: скрін комментарев facebook.com/kivailya