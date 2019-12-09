Ілон Маск з порушенням ПДР прокотився за кермом Cybertruck (відео)

Ілон Маск прокотився на своєму новому творінні Cybertruck. Це шестимісний електропікап від компанії Tesla, який буде доступний для покупців лише в кінці 2021 року. Мільярдер проїхався по вечірньому місту в суботу 7 грудня. Цікавим є те, що електрокар поки не сертифіковано для доріг загального користування, крім того, в авто були відсутні важливі деталі.

Компанію 48-річному мільярдерові склала 31-річна Граймс (справжнє ім'я Клер Еліс Буше), всесвітньо відома співачка з Канади. На задньому сидінні авто сиділи друзі підприємця.

Ілон Маск проїхався на Cybertruck по місту (фото: tmz.com)

Cybertruck був офіційно презентований 22 листопада, але кількість попередніх замовлень на пікап вже перевищила чверть мільйона.

Судячи по знімках в соціальних мережах, Маск і Граймс приїхали на вечерю до друзів в елітний ресторан японської кухні Nobu в Малібу.

Ілон Маск проїхався на Cybertruck по місту (фото: tmz.com)

На порталі Electrek повідомляється, що це перша поява Cybertruck в умовах міста. Справа в тому, що електропікап по дорогах загального користування може переміщатися лише для проведення випробувань.

Відзначається також, що на електрокарі, на якому з'явився Маск, відсутні дзеркала заднього виду і склоочисники. Хоча, можливо, вони там і не передбачені.

Ілон Маск проїхався на Cybertruck по місту (фото: tmz.com)

Cybertruck

Ілон Маск проїхався на Cybertruck по місту Roberto Cruz