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Ілон Маск назвав коронавірус звичайною застудою

Понеділок 16 листопада 2020 10:12
Ілон Маск назвав коронавірус звичайною застудою
Ілон Маск захворів коронавірусом (фото: wikipedia.elon.musk)
Автор: Людмила Жукова

Американський підприємець підчепив COVID-19

Ілон Маск назвав коронавірус різновидом застуди. Глава компанії SpaceX захворів COVID-19 і вважає, що у нього все проходить в легкій формі. Справа в тому, що Маск отримав кілька результатів тестів на коронавірус і всі вони розрізняються. Про це він розповів у відповіді користувачеві мережі, який запитав його, чи підтвердився позитивний тест на COVID-19 у бізнесмена.

"Я отримую абсолютно різні результати з різних лабораторій, але, швидше за все, у мене помірний випадок COVID-19. Мої симптоми – це симптоми легкої застуди, що не дивно, оскільки коронавірус – це різновид застуди", – відповів Маск Twitter користувачеві.

Зазначимо, що 13 листопада Маск розповів, що здав за один день чотири тесту на коронавірус, результати двох виявилися негативними, а двох – позитивними.

За словами винахідника, він використовував одні й ті ж експрес-тести на антиген коронавірусу компанії Becton, Dickinson and Co. Пізніше він зазначив, що вирішив зробити ПЛР-тести в іншій лабораторії, результати будуть готові приблизно через 24 години.

Відзначимо, що багато підписників Маска обурилися його постом, заявивши, що публічним персонам варто утриматися від подібних висловлювань, які ставлять під сумнів ефективність всієї системи охорони здоров'я країни.

Як ми раніше писали, в ніч з 15 на 16 листопада (2:27 за Києвом) компанія SpaceX Ілона Маска запустила корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту. Це перша операційна місія Crew Dragon для NASA.

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