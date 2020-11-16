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Илон Маск назвал коронавирус обычной простудой

Понедельник 16 ноября 2020 10:12
Илон Маск назвал коронавирус обычной простудой
Илон Маск заболел коронавирусом (фото: wikipedia.elon.musk)
Автор: Людмила Жукова

Американский предприниматель подцепил COVID-19

Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды. Глава компании SpaceX заболел COVID-19 и считает, что у него все проходит в легкой форме. Дело в том, что Маск получил несколько результатов тестов на коронавирус и все они различаются. Об этом он рассказал в ответе пользователю сети, который спросил его, подтвердился ли положительный тест на COVID-19 у бизнесмена.

"Я получаю совершенно разные результаты из разных лабораторий, но, скорее всего, у меня умеренный случай COVID-19. Мои симптомы – это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус – это разновидность простуды", – ответил Маск в Twitter пользователю.

Отметим, что 13 ноября Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух – положительными.

По словам изобретателя, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co. Позже он отметил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы примерно через 24 часа.

Отметим, что многие подписчики Маска возмутились его постом, заявив, что публичным персонам стоит воздержаться от подобных высказываний, которые ставят под сомнение эффективность всей системы здравоохранения страны.

Как мы ранее писали, в ночь с 15 на 16 ноября (в 2:27 по Киеву) компания SpaceX Илона Маска запустила корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Это первая операционная миссия Crew Dragon для NASA.

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