Ілларіонов про Путіна і Саакашвілі: "він переміг у реформах і навіть на полі бою"

Володимир Путін відчуває задоволення триваючого в Грузії розгляду і судового процесу над Михайлом Саакашвілі, вважає колишній радник президента РФ Андрій Ілларіонов.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США) також не виключає, що Путін може здійснювати певний вплив на подальшу долю Саакашвілі.
"Якою мірою він впливає на це - ми не знаємо... Але те, що це реалізує його найглибші почуття задоволення, тому що це його противник, який переміг його своїм розумом, енергією... Він переміг у політичних реформах, економічних, і навіть на полі бою", - висловився Ілларіонов.
Він пояснив, що главі Кремля у 2008 році не вдалося реалізувати в Грузії заплановане, а саме "захоплення всієї країни, повалення Саакашвілі".
Також експерт розповів, що під час бойових дій в Грузії та наступу російських військ до Саакашвілі прибули якісь люди від Путіна, які намагалися залякати президента і пропонували йому виїхати з країни.
"Михайло Саакашвілі відкинув всі ці пропозиції, залишився в країні і саме його дії не дозволили захопити країну, зберегти політичний режим, свободу", - говорить колишній радник Путіна з економіки.
Ілларіонов впевнений, що керівник РФ не може пробачити успіхи в реформах в Грузії, здійснені командою тодішнього глави держави.
"Путін, звичайно ж, не може пробачити, що йому довелося зазнати поразки від Грузії, від Михайла Саакашвілі", - заявив експерт.
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