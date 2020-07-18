Гикавка може попередити про смертельну небезпеку: коли потрібно бити на сполох

Гикавка може бути сигналом небезпеки (фото: freepik)

Лікарі розповіли, коли гикавка "не переходить на Федота", а сигналізує про серйозні збої в організмі

Гикавка може сигналізувати про смертельно небезпечні захворювання, коли потрібно якомога швидше звертатися до лікаря. Але, як правило, таке скорочення діафрагми завдає лише короткочасних незручностей.

Лікарі кажуть, якщо ви гикаєте довго, навіть з перервами, час бити тривогу. Що таке гикавка, і коли вона подає вам важливий сигнал, повідомляє med-inffo.

Гикавку викликають мимовільні скорочення діафрагми - це м'яз, що розділяє грудну клітку і черевну порожнину. Коли ми вдихаємо, легені розширюються, а діафрагма опускається вниз, при зворотному процесі - відбувається видих. Але іноді стається збій, і діафрагма скорочується мимоволі - легені виштовхують повітря з характерним звуком.

Цікаво, що вчені досі не з'ясували причину таких збоїв вдиху-видиху, але точно знають, що в деяких випадках гикавка - тривожний сигнал.

Експерти з Клініки Мейо - одного з найбільших приватних медичних і дослідницьких центрів світу - назвали два симптоми "небезпечної гикавки":

якщо ви гикаєте 48 годин і більше,

ви гикаєте не так довго, але так наполегливо, що це заважає вам їсти, спати і дихати.

І хоча сама по собі гикавка до летального результату не приведе, вона може розповісти про небезпечну хворобу і її важливо діагностувати.

Причини стійкої гикавки

Гикавку, яка довго не проходить і від неї не можна ніяк позбутися, викликають кілька факторів.

Роздратування або пошкодження нервів

Мова йде про блукаючі нерви або діафрагмальні - тих, що контролюють рухи діафрагми. Пошкодити або викликати їх роздратування можуть:

ворсинки, часточки бруду, дрібні комахи, які потрапили у вухо і стикаються з барабанною перетинкою,

пухлина, кіста, зоб в районі шиї,

ларингіт - тобто запалення слизових оболонок гортані - найчастіше воно пов'язане з простудними або інфекційними захворюваннями,

печія.

Розлади центральної нервової системи (ЦНС)

Причиною стійкої гикавки може бути інфекція, пухлина або пошкодження ЦНС, пов'язані з травмами. Проблеми в цій області можуть виникнути через менінгіт, енцефаліт, травматичне пошкодження мозку, інсульт, розсіяний склероз, пухлина мозку і так далі.

Захворювання, пов'язані з обміном речовин, і прийом деяких препаратів

Гикавку, яка не проходить, можуть викликати такі хвороби, як діабет, хвороби нирок, дисбаланс електролітів, алкоголізм. Ще одна причина такої гикавки пов'язана з неконтрольованим застосуванням транквілізаторів, стероїдів, барбітуратів, знеболюючих засобів.

А ось короткочасна незначна гикавка може виникнути, якщо ви:

випили газованої води,

перебрали з алкоголем,

переїли,

різко змінилася температура навколо вас - з теплої квартири ви вийшли на мороз і навпаки,

поїли дуже гарячу, холодну, гостру їжу,

відчуваєте страх, хвилювання, збудження, стрес, довго смієтеся,

випадково заковтнули повітря.

Така гикавка швидко пройде сама по собі, а ось при стійкій гикавці варто звернутися до сімейного лікаря.

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