Икота может предупредить про смертельную опасность: когда нужно бить тревогу

Икота может быть сигналом опасности (фото: freepik)

Врачи рассказали, когда икота "не переходит на Федота", а сигнализирует про серьезные сбои в организме

Икота может сигнализировать про смертельно опасные заболевания, когда нужно как можно быстрее обращаться к врачу. Но, как правило, такое сокращение диафрагмы причиняет лишь кратковременные неудобства.

Врачи говорят, если вы икаете долго, даже с перерывами, пора бить тревогу. Что такое икота, и когда она подает вам важный сигнал, сообщает med-inffo.

Икоту вызывают непроизвольные сокращения диафрагмы - это мышца, разделяющая грудную клетку и брюшную полость. Когда мы вдыхаем, легкие расширяются, а диафрагма опускается вниз, при обратном процессе - происходит выдох. Но иногда возникает сбой, и диафрагма непроизвольно сокращается - легкие выталкивают воздух с характерным звуком.

Интересно, что ученые до сих пор не выяснили причину таких сбоев вдоха-выдоха, но точно знают, что в некоторых случаях икота - тревожный сигнал.

Эксперты из Клиники Мэйо - одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира - назвали два симптома "опасной икоты":

если вы икаете 48 часов и больше,

вы икаете не так долго, но так настойчиво, что это мешает вам есть, спать и дышать.

И хотя сама по себе икота к летальному исходу не приведет, она может рассказать про опасную болезнь и ее важно диагностировать.

Причины стойкой икоты

Икоту, которая долго не проходит и от нее нельзя никак избавиться, вызывают несколько факторов.

Раздражение или повреждение нервов

Речь идет про блуждающие нервы или диафрагмальные - тех, что контролируют движения диафрагмы. Повредить или вызвать их раздражение могут:

ворсинки, частички грязи, мелкие насекомые, которые попали в ухо и соприкасаются с барабанной перепонкой,

опухоль, киста, зоб в районе шеи,

ларингит - то есть воспаление слизистых оболочек гортани - чаще всего оно связано с простудными или инфекционными заболеваниями,

изжога.

Расстройства центральной нервной системы (ЦНС)

Причиной стойкой икоты может быть инфекция, опухоль или повреждения ЦНС, связанные с травмами. Проблемы в этой области могут возникнуть из-за менингита, энцефалита, травматического повреждения мозга, инсульта, рассеянного склероза, опухоли мозга и так далее.

Заболевания, связанные с обменом веществ, и прием некоторых препаратов

Икоту, которая не проходит, могут вызывать такие болезни, как диабет, болезни почек, дисбаланс электролитов, алкоголизм. Еще одна причина такой икоты связана с неконтролируемым приемом транквилизаторов, стероидов, барбитуратов, обезболивающих средств.

А вот кратковременная безобидная икота может возникнуть если вы:

выпили газировки,

перебрали с алкоголем,

переели,

резко изменилась температура вокруг вас - из теплой квартиры вы вышли на мороз и наоборот,

поели слишком горячую, холодную, острую пищу,

испытываете страх, волнение, возбуждение, стресс, долго смеетесь,

случайно заглотнули воздух.

Такая икота быстро пройдет сама по себе, а вот при стойкой икоте стоит обратиться к семейному врачу.

Ранее врачи рассказали, кому запрещено есть арбузы.

Также мы писали, что ученые назвали самые полезные виды алкоголя, который можно пить хоть каждый день.