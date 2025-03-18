Игры тормозят? 7 способов ускорить FPS без лишних затрат

Уберите пыль из ПК

Если ваш старый ПК работает медленно, возможно, проблема не в нем, а в вас.

Если вы никогда не открывали корпус, то со временем вентиляторы забиваются пылью, что ухудшает воздушный поток и повышает температуру компонентов.

Почему перегрев снижает FPS?

Если процессор или видеокарта перегреваются, система автоматически снижает частоты, что приводит к просадкам FPS и снижению общей производительности.

Чистка ПК не увеличит FPS в разы, но может заметно улучшить ситуацию, особенно если вашему железу уже несколько лет.

Со временем вентиляторы забиваются пылью (фото: XDA Developers)

Обновляйте драйверы видеокарты

Обновление драйверов - хорошая практика, но если у вас все работает стабильно, иногда лучше не трогать систему. Однако, если новая игра работает хуже, чем ожидалось, стоит проверить наличие "драйверов первого дня" (day-one drivers) от производителя видеокарты. Эти драйверы содержат критические оптимизации для новых игр, а их отсутствие может быть причиной низкого FPS.

Также стоит автоматически обновлять игры, так как разработчики часто выпускают важные патчи в первые дни после релиза.

Сегодня многие игры выходят в сыром состоянии, требуя многочисленных исправлений. Обновление драйверов через Nvidia App, AMD Adrenalin или Intel Arc Control - самый быстрый и простой способ получить прирост FPS.

Обновление драйверов (фото: XDA Developers)

Разгон процессора и видеокарты

Разгон видеокарты точно обеспечит хотя бы небольшой прирост. Он может составлять 5-10%, что не так уж много, но все же лучше, чем ничего.

Стоит отметить, что разгон современного железа уже не дает таких преимуществ, как раньше, поскольку производители теперь выпускают процессоры и видеокарты, которые уже работают на пределе своих возможностей.

Разгон видеокарты может помочь достичь стабильных 60 FPS, что критически важно для многих игр. Разгон процессора принесет ощутимую пользу только в определенных случаях, например, в играх, сильно зависимых от CPU (стратегии, киберспорт, RTS).

Если процессор не успевает за видеокартой, его разгон поможет раскрыть потенциал GPU и повысить 1% low FPS (минимальные кадры в секунду). Для стриминга и эмуляции игр разгон процессора также может дать прирост производительности.

Несмотря на это, разгон видеокарты остается более надежным способом увеличить FPS, хотя новые модели видеокарт уже не получают от него значительных улучшений.

Как разогнать процессор и видеокарту (фото: XDA Developers)

Включите аппаратное ускорение планирования графического процессора

Большинство современных ПК с Windows по умолчанию отключают Hardware-Accelerated GPU Scheduling (HAGS), но его включение может положительно повлиять на производительность в играх.

Как работает HAGS?

HAGS перекладывает управление графическими задачами с CPU на GPU, тем самым уменьшая нагрузку на процессор и повышая эффективность графической системы Windows.

Однако некоторые игры могут работать хуже с включенным HAGS, поэтому лучше тестировать его включение/отключение и перезагружать ПК после каждого изменения.

Кому HAGS особенно важен?

Владельцам Intel Arc - без него видеокарты Arc работают хуже

Пользователям Nvidia - без HAGS не работает генерация кадров

Владельцам AMD и Nvidia - можно попробовать включить HAGS и посмотреть, даст ли это прирост FPS.

Аппаратное ускорение планирования графического процессора (фото: XDA Developers)

Попробуйте масштабирование без потерь

Если все ваши попытки увеличить FPS не приносят результатов, у вас есть еще один козырь в рукаве. Владельцы видеокарт RTX 40, RTX 50, RX 6000 или RX 7000 могут использовать фирменные технологии генерации кадров от Nvidia и AMD, но у остальных есть возможность воспользоваться утилитой Lossless Scaling, которая использует ИИ для масштабирования изображения и генерации дополнительных кадров.

Lossless Scaling - это сторонняя программа стоимостью 7 долларов (то есть, технически это платное улучшение), которая предлагает несколько методов апскейлинга и генерации кадров.

В отличие от фирменных решений от производителей видеокарт, этот инструмент способен увеличивать FPS в два, три и даже больше раз. Однако агрессивные режимы могут приводить к визуальным артефактам, а отсутствие доступа к вектору движения делает качество генерации кадров хуже, чем у Nvidia.

Тем не менее, владельцы старых ПК могут извлечь пользу из 2x-режима Lossless Scaling. В медленных одиночных играх разница может быть колоссальной. Хотя утилита несовместима с технологиями переменной частоты обновления (G-SYNC и FreeSync), удвоение FPS все равно может значительно улучшить игровой опыт, несмотря на возможные задержки ввода.

Как разогнать свой ПК без обновления железа?

Если вы не хотите тратить деньги на новое железо, есть множество способов увеличить производительность в играх с помощью программных решений. Установка актуальных драйверов, включение Resizable BAR и использование Lossless Scaling могут дать заметный прирост FPS.

Дополнительно можно снизить настройки графики в играх и разогнать комплектующие. Все это позволит максимально эффективно использовать текущую систему без необходимости дорогостоящего апгрейда.

Как разогнать свой ПК без обновления железа (фото: XDA Developers)

Используйте оптимизированные настройки в играх

Возможно, вам не понравится этот совет, но один из самых простых способов увеличить FPS - это снижение некоторых графических настроек. Есть параметры, которые сильно нагружают видеокарту, но не оказывают критического влияния на качество изображения. К ним относятся:

объемные облака и туман

объемное освещение

тени

глобальное затенение

трассировка лучей.

Снижение этих параметров не испортит картинку, но значительно повысит производительность.

Также стоит избегать трассировки лучей на слабых видеокартах, использовать средние текстуры на GPU с малым объемом видеопамяти и включать агрессивные режимы DLSS или FSR, если FPS остается низким.

Во многих играх разница между "Ultra" и "Very High" почти незаметна, а комбинирование средних и высоких настроек позволит удерживать FPS выше 60 кадров в секунду.

Используйте оптимизированные настройки в играх (фото: XDA Developers)

Включите Resizable BAR

Многие игроки даже не знают о существовании Resizable BAR (ReBAR), так как эта технология не включена по умолчанию. Resizable BAR - это технология PCIe, которая позволяет процессору сразу получать доступ ко всей видеопамяти видеокарты, а не обрабатывать ее небольшими фрагментами. Это снижает задержки и микрофризы, а также повышает FPS.

Прирост производительности от включения Resizable BAR может составлять от 5% до 15% в зависимости от игры. Это больше, чем стандартный разгон видеокарты, и требует гораздо меньше усилий.

Для активации ReBAR вам понадобится:

Видеокарта: RTX 30/40, RX 6000/7000 или Intel Arc

Процессор: Intel Core 10-го поколения и новее, AMD Ryzen 3000 и новее

UEFI-режим в BIOS (если у вас MBR-диск, его придется конвертировать в GPT).

Особенно важно включить Resizable BAR на видеокартах Intel Arc, так как без него их производительность сильно падает. Многие современные игры поддерживают ReBAR, и игнорировать эту функцию - значит терять бесплатный прирост FPS. Если вам удастся получить хотя бы +15% к производительности, то вы сможете отложить покупку новой видеокарты еще на несколько лет.

Resizable BAR

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