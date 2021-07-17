Ігор Кондратюк жорстко "розніс" ведучого і продюсера через Ані Лорак

Відомий своєю активною громадянською позицією і критикою українських артистів, які гастролюють в країні-агресорі під час неоголошеної війни, Кондратюк не міг не прокоментувати заплановані шоу Лорак. Зробив це ведучий в оригінальний спосіб, "перейменувавши" її пісні під ті чи інші тези та характеристики.

"Оголошено плейлист серпневого виступу Кароліни Куєк (Ані Лорак) в Одесі:

Дзвенить порожня голова Гроші - мій бог Без мізків У вас тут теж люблять вату Навіщо мені совість, я - співачка Я з російським навіть в баню Хто платить, той і любий Володям - завжди! Мені 42, але думати - нічим А чим ви краще, раз ви тут?"

Більшість користувачів мережі в коментарях сприйняли вільну інтерпретацію на ура, і почали розвивати тему. Однак колишній модель і телеведучий, продюсер Дівєєв-Церковний долучився до спілкування і поділився іншими поглядами. Хрещеник одіозного харківського політика Михайла Добкіна почав "наїжджати" на Кондратюка, розхвалювати розвалений СРСР, і взагалі дорікнув критикам Лорак в нібито заздрості.

"Кароліна, як і ми з тобою, народилася в іншій державі. Великій і дружній. Не знаю, Ігорю, які у тебе психотравми пов'язані з дитинством, але у мене щасливі спогади про ту країну, в якій я ріс, де навчався, і де сформувався як особистість. Зараз я - громадянин України. І Кароліна була і залишається українкою. Має повне право виступати там, де її знають і люблять. І аншлаги вона збирає як в Москві, так і в Києві та Одесі. Просто не заздріть, а слухайте і насолоджуйтеся! Нижче коментарі інтелігентної та культурної нації", - написав Дівєєв-Церковний.

На що отримав гідну відповідь від Кондратюка, який також вказав на "ватність" опонента.

"У тебе велика психотравма, Олексію. Ти вважаєш припустимим контактувати з агресором і вбивцею - РФ. Для тебе на біс - пісня №4. Гітлер теж збирав аншлаги, ти ж в курсі? "- висловився він.

Фото: скрін коментарів facebook.com/igor.kondratiuk.5

У дискусію також підключився концертний директор Лорак Артем Саранча, який почав полемізувати про початок військових дій, і виправдовувати російську інтервенцію в Україну. Відповівши й на такі випади, Кондратюк поставив жирну крапку в спілкуванні, і відправив продюсера Кароліни в "бан".

Фото: скрін коментарів facebook.com/igor.kondratiuk.5

Додамо також, що крім доводів Кондратюка, Дівєєв-Церковний отримав масу обурених коментів від інших користувачів мережі, учасників обговорень.

Фото: скрін коментарів facebook.com/igor.kondratiuk.5