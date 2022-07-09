Йдуть пекельні бої: волонтер терміново просить допомогти армії
Терміново потрібні тепловізори для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Терміново потрібна допомога для спецпідрозділу на напрямку, де йдуть важкі бої. Необхідно купити тепловізор і дрон.
Про збір коштів оголосила волонтер Наталія Юсупова.
"Потрібен дрон Аутел лайт за 54 тисячі гривень і дрон з тепловізором, 300 тисяч. Вночі працює ворожа арта, у нас багато загиблих і поранених, потрібні дрони, які коригують вогонь по ворогу вночі", - написала волонтер.
Наталія відзвітувала, що за тиждень купила:
- Autel Evo II Dual Rugged Bundle - 255 тис.
- Autel Evo II Dual Enterprise Rugged - 300 тис.
- ВАК апарат для важкопоранених і розхідники до нього - 93600 тис/грн. Оплатила далекомір.
- Приціл Пульсар - 53 тис.грн.
Волонтер закупила для військових техніку (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
Реквізити для допомоги
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 приват, Юсупова Наталія
4149499374344032 приват, Юсупова
5358385320002464 Монобанк
5375411504293973 Монобанк
Нагадаємо, що медичний добровольчий батальйон Госпітальєри просить українців про допомогу.