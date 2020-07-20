Ідіть помоліться: у прямому ефірі розгорівся скандал через "мовне питання" (відео)

Лариса Ніцой і Марина Ставнійчук влаштували гарячі суперечки на тему "мовного питання" в прямому ефірі та обмінялися взаємними докорами і звинуваченнями.

Відома українська письменниця на ток-шоу була опонентом нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, чий скандальний "мовний" законопроект, вирішили не виносити на розгляд Верховної Ради на новій сесії восени. Але конфлікт в ефірі програми "Народ проти" на каналі ZIK спалахнув при спілкуванні з членом Венеціанської комісії від України (2009 - 2013) Ставнійчук.

"Ось я слухаю, і дуже прикро і дуже сумно, що мовне питання настільки розділяє суспільство, замість того, щоб спокійно..." - почала вона.

"Не "мовне питання" розділяє, а "языковое". Не було б питань із "языком" - не було б і проблем", - перебила Ніцой.

Тоді Ставнійчук продовжила і поділилася спогадами про те, що за часів президентства Віктора Януковича на засіданні Венеціанської комісії говорила про відсутність в Україні "мовної проблеми".

Ніцой, своєю чергою, звинуватила Ставнійчук у допомозі Януковичу узурпувати владу і змінити конституцію, "а зараз сидите і розказуєте, як нам (вчити) українську мову".

"Підіть у церкву помоліться!" - закликала письменниця.

Бужанський після цього розсміявся і назвав Ніцой "святою Ларисою", але в боргу не залишився - письменниця різко осадила депутата.

Подальша дискусія також супроводжувалася суперечками на підвищених тонах, постійним перебиванням, з'ясуванням стосунків. Каталізатором ставала також фраза Ставнійчук про багатонаціональність, на яку Ніцой різко реагувала і називала абсурдною.

Відео: Ніцой і Ставнійчук влаштували скандал через "мовне питання" на ток-шоу

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