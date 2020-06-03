Ідіть до чортової матері: Саакашвілі почав лютувати під час онлайн-зустрічі з бізнесменами

Михайло Саакашвілі був призначений на посаду голови виконавчого комітету Нацради реформ. На онлайн-зустрічі з бізнесменами він сильно розлютився після запитання одного з учасників конференції.

Запис даної відеоконференції опублікували в мережі. Політик почав лютувати після того, як його запитали, коли можна буде побачити конкретні результати його діяльності у сфері реформ.

Саакашвілі заявив, що йому набридли подібні закиди, і він запропонував українцям не сидіти склавши руки, а самим щось робити для змін в Україні.

Саакашвілі розгнівався на онлайн-зустрічі з бізнесменами (відео: YouTube)

"А коли у вас будуть конкретні справи? Що значить конкретні справи? Пішли всі до чорта, хто так думає! Набридло мені це... мовляв, призначили, коли будуть справи. Самі ворушіть руками, все у ваших руках. До чортової матері! Скільки можна (говорити): "Ми так сподівалися, а він розчарував". А може, ви самі поворухнетеся?", - висловився Саакашвілі.

Варто зазначити, що у квітні Саакашвілі виступив на засіданні фракції "Слуга народу". При цьому він не зрадив своїй манері емоційно вести виступу перед публікою. Він також активно використовував жестикуляцію.

Нагадаємо, Саакашвілі відзначив новосілля в Одесі.

Раніше Саакашвілі нагрубив Гройсману після того, як подивився його останні записи в соцмережах.