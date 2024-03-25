Идеальный завтрак для похудения. Это действительно вкусно и полезно

Завтрак считается одним из главных утренних "ритуалов", ведь именно утром мы должны "подкормить" организм, чтобы энергии хватило на весь день. Впрочем, не все знают, что нужно есть, чтобы не быть голодным и не поправиться.

Что есть утром, чтобы не набрать лишний вес

Как оказалось, идеальный завтрак состоит всего из трех ингредиентов:

смесь зерен (киноа, овес, семена чиа, амарант и семена льна)

греческий йогурт

сублимированные ягоды.

Дело в том, что клетчатка в овсяной смеси с зернами даст сытость и при этом обеспечит организм "полезным" жиром с углеводами. К тому же этот продукт называют "суперфудом", ведь в нем много питательных веществ и антиоксидантов. А лен и чиа способны снизить воспалительные процессы, которые и провоцируют появление жира на животе.

Греческий йогурт даст вам по-настоящему "сытый" белок, благодаря которому вы сможете избежать перекусов вплоть до обеденного перерыва. К тому же он содержит полезные пробиотики, которые не только помогают похудеть, но и улучшают микрофлору кишечника.

А сублимированные (лиофилизированные) ягоды сделают ваш завтрак не только вкусным, но еще и "жиросжигательным". Дело в том, что малина, черника и клубника, высушенные холодом, запускают процессы, во время которых организм вырабатывает адипонектин, улучшающий метаболизм.

Именно поэтому эксперты советуют смешать эти три продукта и приготовить парфе. Йогурт, смесь из овса и семян, а также сублимированные ягоды подойдут тем, кто хочет похудеть, но при этом не голодать. Впрочем, всегда важно учитывать индивидуальные особенности, возможную аллергию на некоторые продукты и прочее.