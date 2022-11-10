Идеальный кускус: как приготовить вкусную и полезную кашу правильно

По словам специалиста, при варке кускуса основное - чтобы крупа вышла рассыпчатой и крупинки не склеивались между собой. Есть несколько секретов, как сделать эту кашу идеальной.

Чаще всего в супермаркетах продается мелкий кускус, который варится не более 5 минут. Есть еще один вид - птитим, израильский. Он отличается по размеру и его варить нужно дольше - 10-15 минут.

Как приготовить идеальный кускус

Рассчитывайте порцию кускуса так, чтобы хватило на один прием пищи. Это крупа очень быстро готовится и нет смысла ее делать много. И при повторном разогревании крупинки слепятся, и рассыпчатой каши уже не получится.

Кускус нужно запарить кипятком в соотношение 1:1, в кастрюле или любой емкости с крышкой. Немного больше или меньше воды - каша будет либо очень жидкой, либо сырой и хрустеть на зубах.

После того как зальете кускус кипятком, посолите и поперчите на свой вкус, перемешайте вилкой и накройте крышкой на 5-7 минут. Добавлять специи можно и после запаривания.

Не оставляйте кускус запариваться надолго. Крупинки могут слипнуться и каша не будет рассыпчатой.

Для запаривания используйте кипяток, овощной, мясной бульон или молоко. Чтобы крупа быстро запарилась, жидкость должна быть разогрета до 98 градусов. Запарить кускус можно даже в термосе.

Как приготовить кускус в мультиварке

Если вы хотите приготовить кускус в мультиварке, то накипятите жидкость прямо в чаше. После этого всыпьте крупу, перемешайте, посолите, выключайте мультиварку и закройте крышку. Через 5 минут каша будет готова.

Что добавить в кускус для насыщенного вкуса

В процессе запаривания кускуса или после влейте немножко оливкового масла - оно сделает вкус более насыщенным.

Можно разнообразить вкус пряностями. Сушеные добавьте сразу при приготовлении, чтобы получить насыщенный вкус и аромат. А свежие - уже после приготовления.

К кускусу подойдут вяленые томаты, чеснок, базилик, немного мяты, орегано. А вместо соли можно использовать немного соевого соуса.