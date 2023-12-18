RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Идеальная закуска на Новый год: вы будете есть селедку только так, когда попробуете эту вкуснятину

Как оригинально подать сельдь на праздничный стол (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Сельдь - это традиционная новогодняя закуска во многих странах мира. Она вкусная, полезная и весьма бюджетная. Именно поэтому рыба часто появляется на праздничном столе. Но если вам надоела обычная сельдь, приготовьте с ней оригинальные бутерброды на Новый год.

Как сделать бюджетную закуску из сельди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Прості рецепты" .

Для приготовления бутербродов с сельдью вам понадобятся следующие продукты:

  • черный хлеб
  • филе слабосоленой сельди
  • яйца
  • майонез
  • петрушка и укроп.

Начнем приготовление. Сначала нарежьте хлеб порционными кубиками, кусочки должны быть не очень большими. Обжарьте их на сковороде с добавлением растительного масла, но только с одной стороны.

Отварите яйца, почистите их и натрите на терке. Затем добавьте туда измельченную зелень. Заправьте эту смесь майонезом и хорошо вымешайте, чтобы намазка стала однородной.

Начинаем складывать бутерброды. На обжаренную сторону хлеба выкладывайте яичную массу, а сверху кладите кусочки сельди. Рыбу нужно зачистить от косточек, вы можете сделать филе самостоятельно или же просто приобрести уже порезанную сельдь.

Готовые бутерброды с селедкой (скриншот с сайта prosti-recepty.com)

В чем польза сельди

Эта закуска не только бюджетна и очень проста в приготовлении. Она мгновенно исчезнет со стола, ведь интересные бутерброды точно заинтересуют гостей.

Не следует забывать, что сельдь еще и очень полезна, ведь она содержит:

  • жирные кислоты омега-3, которые важны для здоровья сердца, мозга и суставов, помогают снизить уровень холестерина, уменьшить воспаление и улучшить работу мозга.
  • витамин D, который важен для здоровья костей, зубов и иммунной системы, он помогает организму усваивать кальций, необходимый для крепких костей
  • белок, необходимый для роста, восстановления тканей и энергии.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о необычном рецепте кутьи на Рождество.

Кроме того, недавно стало известно, как приготовить простой десерт на Новый год под названием "пьяный виноград".

Читайте РБК-Украина в Google News
святарецепт рікрецепиНовый год