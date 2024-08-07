Гордон Рамзи раскрыл секрет идеальной яичницы-скрембл всего за 4 минуты

Как готовить яичницу-скрембл

Яичница-скрембл несколько похожа по методике приготовления на омлет - перед выливанием яиц на сковороду их также необходимо взбить.

Отличие состоит в том, что рассыпчатый скрембл имеет кремообразную текстуру. Такой эффект достигается дополнительным перемешиванием яиц на сковороде, непосредственно во время жарки.

Кроме этого, в отличие от приготовления омлета, для приготовления скрембла не всегда используют молоко или сливки. Такое блюдо могут готовить исключительно из яиц.

Впрочем, это не единственные нюансы скрембла, как отмечает известный шеф-повар и ведущий британского телешоу "Адская кухня".

Как готовить скрембл идеально (иллюстративное фото: Freepik)

Не солить яичницу заранее

Яичница - это одно из блюд, которое не стоит солить заранее. По словам Гордона Рамзи, если вы посолите заранее яичницу, это приведет к тому, что характерная текстура разрушится еще до того, как вы начнете готовить.

Вместо этого, прежде чем добавлять щепотку морской или обыкновенной соли, подождите того момента, когда вы снимете готовый скрембл со сковороды. Это же касается и специй - лучше добавлять их по своему вкусу, когда блюдо уже будет на тарелке.

Разбивать яйца сразу в сковороду

Для приготовления скрембла не нужно долго взбивать яйца. Рамзи отмечает, что этот шаг - дополнительно взбить яйца в миске до переливания в сковороду - можно пропустить, сократив время приготовления.

Вместо этого можно разбить яйца сразу в сковороду, перемешивая их во время жарки.

Постоянно помешивать яичницу

Для того чтобы приготовить идеальную яичницу-скрембл, блюдо нужно постоянно перемешивать во время жарки.

Благодаря этому яичница жарится равномерно. К тому же это ускоряет приготовление.

Готовить скрембл на среднем огне

По словам Рамзи, нужно готовить яйца осторожно, поскольку яичница легко становится резиновой, если держать сковороду на сильном огне.

Чтобы добиться нужной пышной текстуры, необходимо жарить омлет на среднем огне.

Периодически снимать сковороду с огня

Для того чтобы приготовить скрембл идеально, блюдо нужно жарить, снимая сковороду с огня, как только масса начинает становиться густой.

Шеф-повар советует подождать 20 секунд, продолжая перемешивать яйца - сковорода предварительно разогрета, поэтому блюдо готовится и тогда, когда посуда снята с огня.

После 20 секунд нужно вернуть сковороду на огонь средней мощности на 90 секунд.

Добавить холодные сливки в готовое блюдо

Чтобы остановить процесс жарки и сохранить нежную текстуру скремлуа, Гордон Рамзи советует добавить к блюду крошечное количество чего-то холодного - например, сметаны, сливочного масла или густых взбитых сливок.

Это следует делать, когда яичница уже готова, сразу после того, как вы снимете скрембл с огня.