И это не карп. Названа самая полезная рыба, которую обычно едят на праздники

Во время новогодних праздников мы традиционно едим рыбу. Она здоровая, содержит много ценного белка и ценных жирных кислот. Но какой вид для нас самый лучший?
Какой вид рыбы надо выбирать для максимальной пользы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Onet.
Диетолог Михал Вжосек на третье место по пользе поставил карпа.
"Он жирный и содержит мало омега-3 кислот, которые так ценны для нашего здоровья", - сказал он.
Гораздо лучшим выбором будет сельдь. Она богата источником омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают здоровье сердца. Однако традиционно рождественские блюда часто сочетают сельдь с маслом или сливками, что значительно повышает калорийность этого блюда.
Так какую же рыбу рекомендует диетолог? Речь идет о белой рыбе, такой как минтай, треска и хек. Во-первых, это лучший вариант, который можно выбрать для праздничного стола. Она нежирная и низкокалорийная, всего 70-90 ккал. Это отличный источник белка, йода и калия.
Например, состав хека очень полезен для организма человека. Эту рыбу можно купить в течение всего года, поэтому ее просто добавить в свой постоянный рацион. Хек имеет питательное белое мясо, которое легко усваивается. Подходит для детей, взрослых и пожилых людей.
Хек - это отличный выбор для вашего рациона (фото: freepik.com)
Этим польза рыбы хек не ограничивается. Кроме малого количества жиров, в ней содержится мало холестерина, поэтому блюда с хеком - это удачный выбор для людей, которые должны следить за его количеством.
Хек является идеальным выбором для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку он легко усваивается организмом. Эта морская рыба подходит для включения в рацион во время лечебных диет. Однако важно придерживаться правильных методов приготовления: хек следует запекать или готовить на пару, избегая жарки. Отличным вариантом станут паровые котлеты или фрикадельки, приготовленные из этой рыбы.
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