И это не индекс массы тела. Простой 30-секундный тест, чтобы узнать, есть ли у вас избыточный вес

Как быстро узнать, есть ли у вас избыточный вес

По данным Британского кардиологического фонда, обновленные рекомендации содержат информацию о новом способе определения того, может ли ваш вес влиять на риск для здоровья.

В частности, объем вашей талии должен быть равен половине вашего роста.

Все очень просто - вам просто нужно измерить свой рост и талию, чтобы получить результаты.

Например, если ваш рост 170 см, то окружность вашей талии должна быть меньше 85 см.

Ваша талия - это середина между нижней частью ваших ребер и верхней частью бедер - не обязательно там, где находится пояс на вашей одежде.

Хотя это лишь приблизительный показатель, эта система имеет некоторые преимущества по сравнению с индексом массы тела (ИМТ).

Объем талии очень быстро измерить и понять, нет ли у вас лишнего веса.

Это работает как ориентир, поскольку накопление жира вокруг середины связано с большим риском заболеваний сердца и кровообращения, чем по сравнению с жиром, накопленным в других местах, например, вокруг бедер и бедер.

Также легче запомнить, чем стандартные указания по окружности талии, где размеры, которые подвергают вас повышенному риску, отличаются для мужчин и женщин, а в некоторых случаях могут даже отличаться для людей разного этнического происхождения.