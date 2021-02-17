"І навіть коли": Винник приємно здивував піснею про кохання

"Ця композиція – одна із тих, текст якої говорить сам за себе. Адже там є такі слова: "Можливо, хтось тебе полюбить краще, можливо, хтось тобі прихилить небо, але ніколи і ніхто, і нізащо не буде так дивитися на тебе, як я…", - коментує Винник.

Музикант також зауважив, що пісня спродюсована у класичній манері і стилістиці МЕРІ: жодної електроніки, тільки живі інструменти.

Незважаючи на те, що у репертуарі львів'ян вже є пісня, яка свого часу стала гімном святкування Дня Валентина, - "Kiss на біс", однак музиканти вважають, що не буває забагато пісень про кохання. Тому для усіх поціновувачів справжньої української музики – романтична і дещо сумна "І навіть коли".

Віктор Винник і МЕРІ - І навіть коли