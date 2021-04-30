Х'юстон, у нас проблеми: Джо Байден знову осоромився

Президент США Джо Байден знову осоромився. Це сталося на офіційному виступі глави Америки в штаті Джорджія. Справа в тому, що політик втратив захисну маску і дуже довго намагався її знайти.

"Я шукаю свою маску. У мене проблема", - сказав Байден людям.

Відзначимо, що дружина політика 69-річна Джилл Байден допомагала чоловікові знайти маску, яка кудись раптом зникла.

Байден шукав маску на трибуні, в папці, але нарешті її знайшов у кишені штанів і радісно вигукнув.

Президент США знову розсмішив американців

Нагадаємо, що через сто днів після приходу до влади новій адміністрації вдалося відновити віру в демократію і почати процес відновлення економіки. Байден зазначав, що бачить перші результати, в першу чергу в області вакцинації і боротьби з пандемією коронавірусу. За словами Байдена, за перші сто днів його президентства американці отримали понад 220 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.