Болезнь печени можно заподозрить по рукам: важны эти 3 признака

Как заподозрить, что у вас больная печень

Жировая болезнь печени возникает из-за накопления избытка жира в печени. Таким образом, наибольший риск развития болезни - избыточный вес или ожирение, особенно если вес накапливается в основном вокруг талии.

Со временем избыток жира вызывает воспаление органа, что может привести к образованию рубцов.

На ранних стадиях жировая болезнь печени часто не проявляется симптомами, то есть ее можно не заметить.

Однако чем дольше не лечить, тем сильнее воспаляется печень. Это может привести к циррозу - самой поздней стадии жировой болезни печени.

"Цирроз - это тяжелое рубцевание печени. Это серьезное состояние может быть вызвано многими формами заболеваний печени и состояниями, такими как гепатит или хронический алкоголизм", - отмечают в клинике Мэйо.

Каждый раз, коли печень повреждается - из-за чрезмерного употребления алкоголя или другой причины, например инфекции - она пытается восстановиться.

В процессе образуется рубцовая ткань. По мере обострения цирроза появляется все больше и больше рубцовой ткани, что затрудняет работу печени. Запущенный цирроз опасен для жизни.

Повреждение печени, вызванное циррозом, как правило, невозможно излечить. Но если болезнь обнаружили на ранней стадии и вылечили основную причину, дальнейшее повреждение можно ограничить.

Как по рукам можно определить цирроз печени

Эксперты называют следующие признаки, которые должны насторожить человека.

А именно:

Покраснение кистей

Бледные ногти, особенно большого и указательного пальцев

Пучки пальцев набухают и становятся круглее обычного.

Однако клиника предупреждает: "Цирроз печени часто не имеет симптомов, пока поражение печени не станет серьезным".

Другие симптомы цирроза могут включать:

Усталость

Легкое кровотечение или кровоподтеки

Потеря аппетита

Тошнота

Отек ног, стоп или лодыжек

Потеря веса

Зуд кожи

Желтая окраска кожи и глаз

Скопление жидкости в брюшной полости

Паукообразные кровеносные сосуды на коже

Также симптомом у женщин является отсутствие или утрата менструаций, не связанных с менопаузой. А у мужчин - потеря полового влечения, уменьшение яичек или увеличение груди.

Признаками цирроза могут быть еще: спутанность сознания, сонливость или невнятная речь.

Медики советуют обратиться к врачу, если у вас есть указанные выше признаки.

Увеличить риск развития жировой болезни печени может много факторов. В частности, ожирение или избыточный вес, диабет 2 типа, высокое давление и уровень холестерина.

Чтобы уменьшить риски, врачи советуют похудеть до ИМТ от 18,5 до 24,9, регулярно заниматься спортом - хотя бы 150 минут умеренной интенсивности в неделю, отказаться от курения и сократить употребление алкоголя.