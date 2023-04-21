Хворобу печінки можна запідозрити по руках: важливі ці 3 ознаки

Як запідозрити, що у вас хвора печінка

Жирова хвороба печінки виникає через накопичення надлишку жиру в печінці. Таким чином, найбільший ризик розвитку хвороби - надмірна вага або ожиріння, особливо якщо вага накопичується в основному навколо талії.

З часом надлишок жиру викликає запалення органу, що потенційно може призвести до утворення рубців.

На ранніх стадіях жирова хвороба печінки часто не проявляється симптомами, тобто її можна не помітити.

Однак чим довше не лікувати, тим сильніше запалюється печінка. Це може призвести до цирозу - найпізнішої стадії жирової хвороби печінки.

"Цироз - це важке рубцювання печінки. Цей серйозний стан може бути спричинений багатьма формами захворювань печінки та станами, такими як гепатит або хронічний алкоголізм", - зазначають у клініці Мейо.

Кожного разу, коли печінка ушкоджується - через надмірне вживання алкоголю чи іншу причину, наприклад інфекцію - вона намагається відновитися.

У процесі утворюється рубцева тканина. У міру загострення цирозу утворюється все більше і більше рубцевої тканини, що ускладнює роботу печінки. Запущений цироз небезпечний для життя.

Пошкодження печінки, викликане цирозом, як правило, неможливо вилікувати. Але якщо хворобу виявили на ранній стадії та вилікували основну причину, подальше пошкодження можна обмежити.

Як по руках можна визначити цироз печінки

Експерти називають, наступні ознаки, які мають насторожити людину.

А саме:

Почервоніння кистей

Бліді нігті, особливо великого та вказівного пальців

Пучки пальців бубнявіють і стають круглішими, ніж зазвичай.

Однак клініка попереджає: "Цироз печінки часто не має симптомів, поки ураження печінки не стане серйозним".

Інші симптоми цирозу можуть включати:

Втома

Легка кровотеча або синці

Втрата апетиту

Нудота

Набряк ніг, стоп або щиколоток

Втрата ваги

Свербіж шкіри

Жовте забарвлення шкіри та очей

Скупчення рідини в черевній порожнині

Павукоподібні кровоносні судини на шкірі

Також симптомом у жінок є відсутність або втрата менструацій, не пов’язаних з менопаузою. А у чоловіків - втрата статевого потягу, зменшення яєчок або збільшення грудей.

Ознаками цирозу можуть бути ще: сплутаність свідомості, сонливість або невиразна мова.

Медики радять звернутись до лікаря, якщо у вас є вищевказані ознаки.

Підвищити ризик розвитку жирової хвороби печінки може багато факторів. Зокрема, ожиріння або надмірну вагу, діабет 2 типу, високий тиск та рівень холестерину.

Щоб зменшити ризики лікарі радять схуднути до ІМТ від 18,5 до 24,9, регулярно займатися спортом - хоча б 150 хвилин помірної інтенсивності на тиждень, відмовитись від куріння та скоротити вживання алкоголю.