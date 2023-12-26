Больная раком Шеннен Догерти подвела итоги своего тяжелого года

Шеннен Догерти в своем подкасте решила подвести итоги этого года и выразила благодарность тем, кто был и остается рядом с ней в трудные времена.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст Догерти и издание People.

Шеннен Догерти подвела итоги 2023 года

Последние восемь лет актриса лечилась от онкологии. Рак молочной железы Догерти впервые диагностировали в 2015 году, а в феврале 2020 сообщили, что у нее был диагностирован рак молочной железы 4 стадии. В июне она рассказала, что рак также распространился на ее мозг. Затем ей сделали операцию по удалению опухоли в голове.

"Для меня это был неспокойный год, некоторые серьезные проблемы со здоровьем, некоторые серьезные личные проблемы, много разбитого сердца и страха", - поделилась актриса.

В рождественском эпизоде ее подкаста "Давайте разберемся с Шеннен Догерти", К 52-летней актрисе присоединилась ее мать, Роза Догерти и также выразила свое мнение по поводу всего, что произошло с ними.

Шеннен Догерти подвела итоги 2023 года (фото: instagram.com/theshando)

"В этом году мы просто невероятно благодарны за то, что мы здесь и имеем возможность проводить время с людьми, которые рядом с нами в трудных и неприятных ситуациях, которые не уходят, которые любят нас безоговорочно и имеют то же убеждение, мораль, стандарты и люди с характером. Я просто очень благодарна, что я здесь для этого", - сказала Догерти.

Кстати, стоит напомнить, что примерно во время январской операции Догерти и ее бывший муж Курт развелись. Через три месяца она объявила о разводе с Исвариенко после того, как рассказала, что он изменял ей в течение многих месяцев.

Во время эпизода рождественского подкаста женщина припомнила эту ситуацию.

"Я действительно сказала себе в тот вечер, Боже, я думаю, что я действительно начинаю жить самой счастливой версией себя. Хотя этот год был для меня таким противоречивым. Почему-то просто кажется, что в последнее время стало гораздо легче и гораздо позитивнее", - отметила актриса.

Также женщина сказала, что для нее 2023 заканчивается хорошо, а ее сердце снова открывается и что, по ее мнению, следующий год будет прекрасным.

И действительно такой позитив Догерти вдохновляет, ведь с ее состоянием здоровья находить позитив в разы сложнее.