"Вистачити роздавати їм": під Одесою депутат обурився виділенням землі АТОшникам

У Подільській міськраді на восьмий рік війни виникла дуже дивна дискусія.

Депутат міськради Володимир Колесник під час засідання заявив: "Ну чим той АТОшник кращий за мене? Він що, більше зробив для України чи для міста? Кажуть, 24 людини видали землю. Досить! Потім наступний список, знову".

Інші присутні в залі засідань депутати обурилися почутим. Зазначимо, що на засіданні, що потрапило на відео, йшлося про виділення АТОвцю двох гектарів землі.

Такого повороту подій від народного обранця не очікували навіть колеги.

Нагадаємо, відповідно до частини 1 статті 121 Земельного кодексу України, встановлено норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. Кожен громадянин може отримати земельні ділянки на території будь-якого населеного пункту України або за межами такого населеного пункту.