Гірше, ніж торт Roshen з Липецька? Солодощі з "ЛНР" в Харкові обурили мережу (фото)

У Харкові помітили торт з окупованого Луганська (Фото: колаж РБК-Україна)

У Харкові на ринку помітили торт "Шахтарський", який виготовляють в окупованому Луганську

У мережі повідомляють про продаж на Барабашівському ринку в Харкові тортів, виготовлених на окупованих бойовиками "ЛНР" територіях у Луганській області. Мова йде про кондитерський вироб торт "Шахтарський". Про це розповів харків'янин Назар Чорношличник на своїй сторінці в Facebook, також опублікувавши фото.

Зазначимо, що кілька днів тому про цей самий "Донбаський Шахтарський" торт з чорносливом з ОРЛО розповідали на паблику "Рідний Слов'янськ". За словами Артура Бакинського, він був куплений на знаменитому Барабашо. Втім, потім пост був видалений з групи.

На знімках видно, що на упаковці виготовленого в окупованому Луганську торта написано "Зроблено в ЛНР", а адреса "прописки": Луганськ, вулиця Фрунзе, 116а. Бренд Luxor.

У Харкові помітили торт з окупованого Луганська (Фото: facebook.com/chornoshlychnyk)

Як розповіли в Facebook-спільноті "Луганщина - тут ми живемо", такий торт "Шахтарський" робився за рецептурою Луганської кондитерської фабрики (нині А. В. К.), і рецепт кондитерського виробу був розроблений в 60-х роках і пережив ряд "модифікацій": горіхи і чорнослив заливалися трьома видами шоколаду, додавалася згущене молоко, цедра цитрусових. Прикрашався торт шоколадними трояндами, фруктами з глазурі та цукру й їстівною пляшечкою "Радянського Шампанського" з лікером всередині. Важив торт до кілограма.

Торт "Шахтарський" виготовляють у окупованому бойовиками "ЛНР" Луганську (Фото: facebook.com/lugalife)

Під повідомленням про продаж в Харкові торта з окупованого терористами "ЛНР" Луганська відразу возикла жвава дискусія.

Деякі переконані, що це фейк і фотошот, проте інші розповідають, що продаж в різних торгових точках в українських містах різної продукції з ОРДЛО - не новина, і подібне вже було помічено раніше.

А де саме? Я не бачив, щоб на Барабані торгували продуктами. Може фейк?

Може, але в коментах писали, що не тільки на Барабанах, але і в інших точках, зараз адміністратори спільноти Слов'янськ повідомлення видалили.

Думаю фейк, так як на Барабані продуктами взагалі не торгують... хоча треба подивитися по магазинах;

Чому це там не торгують продуктами? Там є харчові кіоски...

Він гірший за смаком, ніж торт "Рошен" з російського Липецька?

У Харкові помітили торт з окупованого Луганська (Фото: скрін коментарів facebook.com/chornoshlychnyk)