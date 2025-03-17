Без платков и пирожков. Сейчас тренд на "современных" бабушек: это круто или угроза семейным ценностям?

Почему бабушки меняются?

Женщины живут активнее

"Современная бабушка - это часто женщина 50+, которая еще работает, занимается хобби и имеет личную жизнь. Она не видит смысла отказываться от своих интересов ради внуков", - говорит эксперт.

Изменились социальные роли

Раньше роль бабушки была четко определена - помогать детям и воспитывать внуков. Теперь у женщин больше выбора: можно быть не только бабушкой, но и путешественницей, спортсменкой или карьеристкой.

Бабушки молодеют

"Физически и психологически. 50-летняя женщина сегодня выглядит и чувствует себя совсем иначе, чем ее ровесницы несколько десятилетий назад", - добавляет лайф коуч. Современные бабушки совсем не похожи на тех, что были лет 50 назад (фото: freepik.com)

Плюсы "современных" бабушек

Вдохновляют внуков

Активная бабушка показывает, что жизнь не заканчивается на пенсии, а только начинается. Все чаще можно увидеть бабушку и внуков вместе во время активного отдыха, в кино, театре или в путешествиях.

Сохраняют энергию

Вместо того чтобы жертвовать собой, они остаются полными сил и жизнерадостности. Такие женщины выбирают себя и свою жизнь, а не живут только ради других.

Помогают, но не растворяются во внуках

Такой подход позволяет молодым родителям не перекладывать ответственность за воспитание детей на бабушку. Насколько вредно для внуков, если их бабушка очень современная (фото: freepik.com)

Но есть и минусы

Меньше семейного уюта

Когда бабушка не хочет или не может сидеть с внуками, семейная поддержка ослабевает. Молодым родителям помощь необходима, но бабушка - не обязана.

Дети растут без "бабушкиной" мудрости

Пирожки - это, конечно, символично, но бабушка всегда была источником опыта и традиций. И принимала активное участие в воспитании детей.

Не теряется ли связь поколений?

Конфликты в семье

Если молодая мама ожидает, что бабушка будет помогать с детьми, а та выбирает другую жизнь - могут возникать обиды и недоразумения.

Так это хорошо или плохо?

"Правда, как всегда, где-то посередине. Современные бабушки - это не угроза семейным ценностям, а их новый формат. Роль бабушки не в том, чтобы жертвовать собой, а в том, чтобы быть мудрой поддержкой для семьи", - говорит Виталий Курсик.

Он добавил, что главное - найти баланс между личной жизнью и семейными отношениями. И тогда современная бабушка сможет и пирожки испечь, и на йогу сходить, и внуков чему-то важному научить.

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