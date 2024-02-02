Худеешь, пока спишь: какие три продукта можно использовать для вечернего перекуса

Арахисовое масло в качестве сытного вечернего перекуса

Арахисовое масло с содержанием 588 калорий на 100 грамм, на первый взгляд, определенно не является легкой закуской. Тем не менее, может быть полезно побаловать себя на ужин цельнозерновым хлебом, тонко намазанным арахисовым маслом.

Арахисовое масло гарантирует, что мышцы будут получать высококачественные белки в течение всей ночи. Вы укрепитесь и предотвратите разрушение мышц. В отличие от жировых отложений они обычно являются частью желаемой массы тела и помогают сжигать больше энергии.

Еще одним преимуществом арахисового масла является то, что оно усиливает термогенез в ночное время. Это также ускоряет сжигание жира. Более сильные мышцы и меньше жира за одну ночь: то, что кажется мечтой, часто сбывается с арахисовым маслом. Однако никогда не следует намазывать на хлеб более десяти граммов. Потому что вкуснейший крем - это еще и калорийная бомба.

Темный шоколад - чудодейственное средство для спокойного сна

Плитка темного шоколада также содержит много калорий. 589 калорий на 100 грамм делают плитку темного шоколада настоящим тяжеловесом. Но кто сказал, что мы должны съесть всю плитку сразу? Поздно вечером съедаем небольшой кусочек и получаем двойную пользу: употребление шоколада изначально повышает уровень сахара в крови.

Это гарантирует, что мы быстро устанем, прежде чем возникнет новая тяга к еде. Когда мы затем блаженно засыпаем, магний, содержащийся в шоколаде, обеспечивает особенно глубокий и расслабляющий сон до следующего утра.

Миндаль - полезное лакомство перед сном

Хотя миндаль содержит 570 калорий на 100 грамм, небольшая порция по-прежнему остается идеальным лакомством перед сном благодаря ингредиентам. Миндаль содержит не только расслабляющий магний, но и триптофан. Эта аминокислота ночью превращается в организме в гормон серотонин, который обеспечивает нам спокойные сны.

Употребление миндаля также способствует выработке гормона мелатонина, способствующего сну. Таким образом, бобовые являются полезным для здоровья снотворным, которое к тому же прекрасно насыщает.