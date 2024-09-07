"Кто предатель?". Военнослужащий ВСУ в песне высмеял побег Волошина за границу (видео)
Военнослужащий ВСУ Гарри Шульц высказался о блогере Александре Волошине и всех, кто поддержал его позицию. Сделать это защитник решил с помощью песни, в которой ясно продемонстрировал свое отношение к звезде соцсетей.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал воина рассказывает об этом подробнее.
Что известно
Гарри представил трек под названием "Волошка", в котором говорится об Александре. Там автор поет о двух разных мирах: военных, защищающих нашу независимость и отдающих за нее собственные жизни; и инфлюэнсеров, которые сначала устраивают сборы и агитируют за поддержку украинской армии, а затем выезжают за границу.
А также - при этом продолжают отдыхать в чужих странах и вести развлекательный образ жизни.
скриншоты из видео
В ролике, который опубликовал Шульц, можно увидеть кадры военной обыденности и кадры из жизни блогера. В том числе Гарри упоминает и о сомнительных способах заработка Волошина, где отмечает так называемые "пирамиды" или другие "схемы", на которых якобы поднялся инфлюэнсер.
скриншоты с видео
"Вигнанець вічний ти
Навіть допоки над мені заб'ють дошку
Навіть тоді на ній не зацвіте волошка
Хай стрім летить у світ
Свіфти хай зупинять там пі*арів
Хай бьюті спіріт виставить у стрій у своїх фріспінерів
Хай Джавелін в бою змішається з чіллом та джином
Якби я міг, то не дав би за тебе їм загинути", - зачитывает рэп в пронзительной композиции Гарри.
К слову, на своей странице Шульц также публикует и другие украиноязычные треки, в которых высказывает свои мысли по поводу происходящих в мире разных событий. Также он презентует стихи украинских поэтов на современный лад.
Напомним, недавно стало известно, что Волошин выехал из Украины. Он перестал это скрывать и подтвердил, что находится в Испании.
Более того, блогер отметил, что собирается открывать там ФЛП и платить налоги там, а своего будущего в Украине он не видит до тех пор, "пока здесь не изменится система".
Ранее Волошин эмоционально ответил на хейт на фоне своего выезда из Украины.
А его бывшая тем временем сделала неожиданное заявление о личной жизни.