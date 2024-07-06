"Кто не кажется - тот непобедимый": история украинского энергетика в музее "Голоса мирных"

"Я чувствую, что приношу пользу, именно ради того работаю. Энергетический фронт - тоже фронт. К тому же, я прикрываю тылы, пока воюет жена-военная служащая. Враг стремится нас запугать, чтобы мы отчаялись, сдались. Но кто не кажется, тот непобедимый", - уверен Сергей.

Мужчина рассказывает, что привык к обстрелам: мол, люди ко всему привыкают. А российскому войску, по мнению Сергея, безразлично, куда брать - по станции, по городу, по дому... Несмотря на все риски, он отказывается эвакуироваться и высоко ценит взаимопомощь коллег.

"Коллектив поддерживает друг друга. Это одна семья. Энергетическая семья. Никто не разъехался - и я тоже сказал, что останусь столько, сколько нужно", - рассказывает Сергей.

Он очень редко видит жену и детей, поэтому больше всего мечтает встретиться всей семьей, чтобы отпраздновать победу Украины.

История энергетика вошла в музей "Голоса мирных", который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.