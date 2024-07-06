RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Кто не кажется - тот непобедимый": история украинского энергетика в музее "Голоса мирных"

"Кто не кажется - тот непобедимый": история украинского энергетика в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Сергей одним из первых в своем городе пришел добровольцем, но его не взяли в армию. Он работает электромонтером на предприятии ДТЭК и рассказывает, что его станция многократно попадала под вражеский огонь, но люди держатся и работают.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на историю Сергея в музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Я чувствую, что приношу пользу, именно ради того работаю. Энергетический фронт - тоже фронт. К тому же, я прикрываю тылы, пока воюет жена-военная служащая. Враг стремится нас запугать, чтобы мы отчаялись, сдались. Но кто не кажется, тот непобедимый", - уверен Сергей.

Мужчина рассказывает, что привык к обстрелам: мол, люди ко всему привыкают. А российскому войску, по мнению Сергея, безразлично, куда брать - по станции, по городу, по дому... Несмотря на все риски, он отказывается эвакуироваться и высоко ценит взаимопомощь коллег.

"Коллектив поддерживает друг друга. Это одна семья. Энергетическая семья. Никто не разъехался - и я тоже сказал, что останусь столько, сколько нужно", - рассказывает Сергей.

Он очень редко видит жену и детей, поэтому больше всего мечтает встретиться всей семьей, чтобы отпраздновать победу Украины.

История энергетика вошла в музей "Голоса мирных", который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лица войны