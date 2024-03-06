Кто из украинцев может не платить за газ: всего одна категория

В Украине существуют случаи, когда некоторые граждане продолжают получать расчеты за газ, даже если они не проживают в собственном жилье. Важно знать, как поступать в подобных ситуациях.

Кто может не платить за эту услугу, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

Кто может не платить за газ

В компании "Нафтогаз" объяснили, кто имеет законное право не платить за природный газ.

В частности, в случаях, когда по военным обстоятельствам лицо не может проживать в своем доме или квартире, возникает вопрос о дальнейшем счете за коммунальные услуги, который регулярно поступает даже при отсутствии фактического проживания.

Это объясняется тем, что газопоставщик не всегда располагает информацией о том, проживает ли кто-нибудь в конкретном доме, а также потому, что потребители могут забывать передавать показатели счетчика.

В соответствии с действующим законодательством, если граждане не предоставляют данные по приборам учета газа, происходит начисление на основе среднемесячного потребления за предыдущие периоды.

Как избежать начислений за газ

Во избежание начислений за газ рекомендуется тем, кто не проживает в доме, ежемесячно передавать фактические, неизменные показатели счетчика.

Это можно удобно осуществлять через онлайн-сервисы компании, такие как чат-боты в Viber или Telegram, личный кабинет на сайте или упрощенная процедура на официальном портале компании.

Также можно выслать письменное заявление оператору, в котором указать факт временного непроживания.