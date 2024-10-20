Кто такой Михайль Семенко? Феномен футуристического украинского поэта из дома "Слово"

Творческий путь Семенко

Родился будущий футурист 31 декабря 1892 в селе Кибинцы, ныне Полтавская область. Настоящее имя поэта - Михаил, однако бунтарская душа жаждала перемен, чего-то необычного, поэтому еще в юных годах он сменил свое имя на Михайль, чтобы отличиться в обществе.

Любовь к литературе ему привила мать - Мария Проскуровна (настоящее имя: Мария Семенко), которая тоже была писательницей и писала произведения о жизни и быте крестьян.

С самого детства Семенко мечтал стать врачом или психологом, поэтому после училища поступил в психоневрологический институт, в то время располагавшийся в городе Санкт-Петербург.

Кроме профессиональных амбиций, Семенко привез в большой город свое увлечение - скрипку. Любимым композитором Михаила был Шопен. С переездом в столицу Московской империи он сразу нашел единомышленников в среде молодых художников. Попадая в такое творческое окружение, Семенко начинает писать.

Михайль Семенко, 1905 год (фото: Википедия)

В 1913 году, Семенко находит свой стиль писания - футуризм. Михайль считал, что украинская литература находится в тупике и нуждается в новом дыхании.

Он отмечал, что в украинской литературе царит описание жизни крестьян, что очень сильно отвергает Украину от тенденций всего мира. В первую очередь он стремился донести обществу и художникам, что нужно стремиться в города, оставив крестьянскую тематику.

В 1914 году, писатель кладет начало отдельному стилю - кверофутуризму или футуризму поиска. Для Семенко сущность искусства заключалась не в самом произведении, а в его динамике и поисках.

Также он основывает группу соискателей искусства вместе с Василием Семенко и Павлом Ковжуном. В этом же году выходят сборники "Дерзання" и "Кверофутуризм", кстати, именно в сборник "Дерзання" входит скандальный манифест "Сам".

Ей, ти, чоловіче, слухай сюди!.. Ти підносиш мені засмальцьованого "Кобзаря" й кажеш: ось моє мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно… Чоловіче, мистецтво є щось таке, що тобі й не снилось… А ти вхопивсь за свого "Кобзаря", від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш, його захистить твоя пошана… Чоловіче, час титана перевертає в нікчемного ліліпута, і місце Шевченкові в записках наукових товариств… Я палю свій "Кобзар", - отрывок из манифеста "Сам".

Публикация сборников совпала со столетием со дня рождения Тараса Шевченко. Весомым обстоятельством было то, что тогдашняя власть запрещала публичные празднования юбилеев, опасаясь народных выступлений.

Литературное общество поняло эпатажного Семенко и его друзей не совсем верно. Кверофутуристы имели в виду не буквальное сожжение книги, а призыв отойти от прошлого, которое, по мнению Михаила, задерживало развитие современного искусства. Очевидно, что значительная часть украинской интеллигенции подвергла критике такие высказывания и призывы.

Михайль Семенко, январь 1910 года (фото: Википедия)

Военная служба

В начале Первой мировой войны Семенко был мобилизован. Российские власти ожидали, что откроется фронт во Владивостоке, где служил Михайль в телеграфной роте. Ему невероятно повезло, что он не попал в гущу событий и оказался совсем в другом направлении от линии фронта.

Там, на берегу моря, он знакомится со своей первой женой - Лидией Горенко. Сначала он помогал ее брату с поступлением в институт. Семенко учил его игре на скрипке, которой мастерски владел.

Немного погодя он начал помогать и самой Лидии, после чего сильно влюбился. На волне новых чувств Семенко пишет романтические и откровенно эротические сборники "П'єро здається" и "П'єро кохає".

Также поэт разнообразил свою службу разными увлечениями. Он заинтересовался искусством Японии и покупал интересные гравюры и рисунки, создавал новые музыкальные композиции и ходил в местную библиотеку.

Период 1917-1927 года

Когда началась Февральская революция, молодая пара намеревалась уехать в США или Австралию, но по определенным причинам они возвращаются в Киев, где женятся.

Семенко наблюдает многократное изменение политических режимов и пишет стихи и прозу. В этот период государственных переворотов он написал более 20 сборников, один из которых получил название "Кобзар".

В 1921 году Семенко отправился в Ригу. Там он работал переводчиком конференции, на которой подписывали Рижский мирный договор, а также перевел текст договора. Этот документ завершил польско-советский вооруженный конфликт. В то время самым распространенным языком общения был французский, который Михаил знал отлично.

Также, он пытался создать новое футуристическое объединение, потому что предыдущее распалось. К сожалению, его брат Василий Семенко погиб на войне, а Павел Ковжун переехал во Львов подальше от российского режима.

Михаил Семенко сначала был тесно связан с группой "Фляминго", но впоследствии создал "Ударную группу поэтов-футуристов", которая в 1922 году превратилась в Ассоциацию панфутуристов - Аспанфут.

Панфутуризм базировался на идее синтетичности искусств, где разные формы искусства взаимодействуют и переплетаются. Футуризм, по плану, обязан был объединять художников разных жанров: поэтов, живописцев, театралов, кинематографистов и остальных.

В 1926 году поэт получил предложение - работать редактором на Одесской киностудии, что спровоцировало развод с Лидией Горенко. Михаил Семенко пригласил писателей Гео Шкурупия, Юрия Яновского и Николая Бажана принять участие в создании украинского кино, предложив им попробовать себя в роли сценаристов. Влияние Семенко и работа на киностудии побудили Бажана заняться кинокритикой, и вскоре он стал редактором журнала "Кино".

Интересный факт, хоть и Михаил Семенко очень скептически относился к Кобзарю, однако он активно участвовал в создании двухсерийного немого кино о Тарасе Шевченко.

Во время пребывания в Одессе Семенко познакомился с актрисой драматического театра Наталией Ужвий, которую убедил начать сниматься в кино. Позже она стала его второй супругой.

Вместе они прожили более 10 лет и имели сына Михаила, умершего в 26 лет от менингита. Их в шутку называли Пушкин и Натали: Михаил, низкий ростом, с вьющимися черными волосами, напоминал классика, а его жена Наталья была выше его почти на пол головы.

В воспоминаниях матери Семенко встречаются негативные отзывы о его второй жене. Она, в частности, вспоминает, что когда Михаил пьянствовал, а мать приезжала в Харьков, чтобы увидеть внука, Наталья, возвращаясь из театра, иногда могла замахнуться на него или даже ударить, пока тот спал пьяный.

Михайль Семенко (фото из архивов)

Дом "Слово"

В 1927 году Михаил Семенко переехал в Харьков, где воплотил свою главную творческую мечту - основал журнал "Нова генерація", освещавший различные виды искусства.

Чаще всего он работал в кафе "Пока". Среди его авторов были кинематографисты Дзига Вертов и Михаил Кауфман, театральные деятели Амвросий Бучма и Костя Кульчицкий.

Журнал публиковал обзоры и критику западных изданий из Германии, Франции, Бельгии, Италии и Нидерландов, открывая украинским читателям мир западной культуры. "Нова генерація" просуществовал до января 1931 года, выпустив 36 номеров.

В доме "Слово" Семенко нажил как друзей, так и врагов. По воспоминаниям писателей можно отметить, что поэт имел крепкую дружбу с Лесем Курбасом. Однако почему-то враждовал с Николаем Хвылевым.

Но интересный факт, что в предсмертной записке Хвылевого было упоминание о нем: "Отже, як казав Семенко, ясно". А вот что самое ясно, остается тайной до сегодняшнего дня.

Арест и расстрел

22 апреля 1937 года Семенко прибыл из Харькова в Киев, где должен был состояться его творческий вечер. Его арестовали в гостинице "Континенталь". Во время ареста присутствовала Наталья, хотя они уже год как развелись. Ее подпись стоит на ордере об аресте.

Семенко допрашивали и обвиняли в террористической деятельности, в том числе в том, что он якобы планировал бросить бомбу в форме бутылки в трибуну советского партийного деятеля Станислава Косиора, который должен был выступать 1 мая 1937 года в Киеве.

24 октября 1937 в 2 часа ночи Михаила Семенко расстреляли в Октябрьском дворце. В расстрельном списке он занимал 37 место. В ту ночь он слышал все 36 выстрелов и, возможно, даже видел, как расстреливают других.

Обычно убийцы стреляли в затылок, направляя дуло вниз, чтобы уменьшить утечку крови. После расстрела все тела были загружены и увезены в Быковнянский лес, расположенный вблизи киевского метро Лесная.

Сегодня этот участок, где сбросили тела жертв той ночи, отмечен мемориальной доской, посвященной Михайлю Семенко.