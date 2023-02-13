Кто может сегодня выехать из Украины без заграничного паспорта: важные нюансы

Кто может выехать без загранпаспорта

Как сообщает ГПСУ, выехать за пределы Украины по внутреннему паспорту могут граждане страны, которые эвакуируются из районов, где ведутся боевые действия. Это касается:

Женщин

Детей

Людей с инвалидностью

Все остальные граждане обязаны предоставить во время выезда из страны заграничный паспорт.

Как выезжать без загранпаспорта

Перед выездом украинцам нужно уточнить информацию о стране, границу которой они планируют пересечь, так как не все они дают возможность въезда без наличия заграничного паспорта.

Для выезда понадобится документ - внутренний паспорт, свидетельство о рождении.

Пересечь границу без загранпаспорта украинцы могут всего один раз - выехать из Украины. Чтобы вернуться назад, граждане Украины обязаны оформить документ в любом дипломатическом или консульском представительстве Украины в другой стране.

Обращаться в дипломатические или консульские представительства стоит также в том случае, если загранпаспорт был утерян или поврежден.