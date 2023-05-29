Кто из пенсионеров получит надбавку к выплатам в июне: названы категории

Кто получит надбавку с 1 июня

Чиновница сообщила, что надбавки выплачиваются согласно индексации пенсий, которую начали начислять работающим пенсионерам с 1 апреля.

Это те пенсионеры, которые после назначения пенсии или предварительного перерасчета отработали 24 месяца, или те, у кого от предварительного перерасчета или назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Размер доплаты будет зависеть от страхового стажа человека и его заработной платы. Соответственно, размер повышения пенсий после перерасчета каждого пенсионера будет индивидуальным.

"Все зависит от того, какие показатели человек имел, работая два последних года на работе. Кроме того, учитывается и заработная плата, начиная с 1 июля 2000 года", - уточнила Охрименко.

Отмечается, что последний этап повышения пенсий в текущем году запланирован с 1 июля 2023 года.