Хроніки космічної держави: у Росії провели конкурс із копання могил (відео)

Конкурс із копання могил на швидкість провели в Росії попри карантин
У Росії провели змагання по швидкісному копанню могил - заходи відбулися вперше і після низки перенесень як дат, так і місць проведення. У підсумку незвичайний конкурс могильників урочисто організували в Томську.
Учасники цвинтарного батлу повинні були копати могили на швидкість. Проводили змагання на території міського кладовища, де за день зросла значна кількість нових свіжовикопаних ям. Відео з заходу 9 вересня опубліковані на Telegram-каналі Mash.
Зазначається, що початковим планам провести конкурс у серпні завадила ситуація з коронавірусом і карантинними обмеженнями.
Змагання гробокопачів у швидкості спочатку збиралися провести у Владивостоці, але згодом перенесли в Омськ, потім взагалі виникли побоювання, що спостерігати за конкурсом росіяни зможуть лише в наступному році.
"Але копачі вирішили не чекати і реалізували задумане самі. Покликали в Томськ колег з п'яти міст (по одному від кожного), порили на славу. Найкращий результат - 52 хвилини (у жителів), найгірший - близько 70", - йдеться в повідомленні.
За проведенням конкурсу стежили члени журі - вони засікали на секундомірах, за скільки часу могильнику вдасться викопати яму для поховання.
Відео: У Росії влаштували змагання зі швидкісного копання могил
Подібний конкурс гробокопачів в мережі сприйняли зі сміхом і сарказмом.
Раніше повідомлялося, що росіяни шокували ритуалами на могилі знаменитої співачки - прихильники Юлії Началової стали додавати землю з її могили в чай.
Також ми писали про те, що в США стався жахливий випадок, коли жінку засмоктало в яму на цвинтарі.