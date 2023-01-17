Крещение Господне: что нельзя делать и как правильно праздновать

Крещение Господне празднуют 19 января. Оно является последним праздником из рождественско-новогоднего цикла и завершает Святки. Именно с этим праздником связывают крещение Христа в реке Иордане.
Как отмечали этот праздник наши предки и каких традиций придерживались - подробнее читайте в материале Styler.
По библейскому преданию, 19 января Иисусу Христу исполнилось 30 лет, и в этом возрасте он принял крещение. Интересно, что в этот день произошло только это событие, а вот праздник имеет целых три названия: Крещение Господне, Крещение и Иордан под названием реки.
Эта дата важна в календаре как православных, так и греко-католиков. Ранее украинцы отмечали его 6 января, однако с переходом на григорианский календарь дата сдвинулась на 13 дней.
Праздник Крещения вобрал в себя много языческих и христианских обрядов. Очевидно, что все они были связаны с водой. Первое, что нужно было сделать, - это освятить воду.
Церемония освящения воды происходила под открытым небом на берегах рек. Накануне со льда вырубали большой крест и ставили его рядом с прорубью. Народ верил, что такая вода не будет портиться круглый год. Кроме того, на освящение приходили и те, кто страдал определенными болезнями.
Сейчас самой известной традицией является купание в проруби. Хотя некоторые историки уверены, что такая традиция была насаждена украинцам, свидетельства о народных купаниях остались.
Перед купанием воду нужно освятить (фото: pravlife.org)
Христианство поначалу сильно боролось с этим почитанием воды, но не смогло его победить, и в конце приняло и освятило его. Как и до того, верующие были уверены, что вода из проруби поможет выздороветь от всех болезней.
В каждом регионе были свои традиции празднования. По описанию Павла Чубинского, в селе Шендеровка Каневского уезда "после водосвятия некоторые молодые крестьяне купаются в проруби, для здоровья, а иногда стреляют по несколько раз в воздух и, таким образом, "очищение от грехов в мир возвещают".
Интересно, что и на Кубани, которая сейчас принадлежит России, люди отмечали Крещение по всем украинским традициям.
Современные украинцы также уважают моржевание. Ежегодно у прорубей собираются очереди, присутствуют медики и спасательные службы на случай чрезвычайных ситуаций. Одним из самых больших известных поклонников ныряния в прорубь был президент Виктор Ющенко.
Ющенко во время купаний в 2007 году (фото: pravda.com.ua)
Другой традицией было готовить кутью. Она была третьей во всем году и называлась Голодной.
Весь этот день верующие ничего не едят, а ужинают только с появлением вечерней звезды. На ужин подают жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на растительном масле, кутью и компот.
На другой день утром ходят в церковь святить воду. Этой святой водой начинается трапеза, ею же каждый хозяин обрызгивает всех членов семьи, дом.
Голодная кутья (фото: bbc.com)
Любой контакт с водой имел высокое значение на Крещение (фото: Getty Images)
Раньше мы рассказывали, как приготовить Голодную кутью на второй Святой вечер.
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