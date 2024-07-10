Не прятать красивую посуду: 6 советов для стильного и эффективного использования кухни

На кухне обычно хранится достаточно много принадлежностей для приготовления пищи, которые легче всего спрятать в ящики и шкафчики. Однако это не единственное решение - максимально использовать пространство кухни, сохранив ее стиль, можно с помощью некоторых способов.

О том, какие интерьерные решения помогут стильно использовать пространство кухни максимально, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart .

Установите скрытые полки

Если вы не можете выбрать между открытыми полками и изящным видом шкафов, попробуйте вариант встраивания полок в нишу.

К тому же советуют выбирать полки из древесины. Такой материал имеет изысканные узоры, которые можно эффектно подчеркнуть натуральной морилкой.

Кроме этого, контраст с цветом шкафов и стен - например, с белыми поверхностями - делает такое интерьерное решение идеальным полотном для демонстрации декоративных изделий или хранения хорошей (или просто любимой) посуды.

Используйте углы

Не забывайте про углы на кухне. Они часто являются идеальной зоной для установки отдельных полок, предлагая место для хранения дополнительной посуды или декоративные витрины.

Угловые полки - это возможность соединить эстетическую форму и функцию, сохраняя там керамические тарелки, чашки, разделочную доску и вазы, придавая яркости кухне.

Установите полки рядом с бытовой техникой

Повысить функциональность кухни можно, разместив открытые полки рядом с бытовой техникой, например, вытяжкой.

Это создает целостный вид и обеспечивает удобное хранение часто используемых предметов, гарантируя, что все необходимое всегда будет под рукой.

Удержитесь от большого количества шкафов

Выбрав открытые полки вместо шкафов, вы можете сделать свою кухню открытой. Шкафы, расположенные с двух сторон от рабочей поверхности - например, мойки - могут заставлять чувствовать себя скованно.

Полки, кроме того, что не загромождают пространство визуально, выполняют двойную функцию, предоставляя место для дополнительной посуды и предлагая еще одну зону для демонстрации любимого декора или живых цветов.

Выбирайте один материал

Рекомендуют устанавливать полки из того же материала, что и кухонные шкафы - чтобы создать целостный вид кухни.

Таким образом, отдельные полки будут дополнять закрытые деревянные шкафы, создавая объем и не выбиваясь при этом из цветовой палитры кухни.

Украшайте сдержанно

Хотя кухонные полки практичны и используются для хранения, переполнение их может привести к тому, что они станут более захламленными, чем стилизованными.

Чтобы избежать этого, рекомендуют измерить приборы, которые вы хотите убрать из виду, и убедиться, что для них есть место в шкафах, прежде чем делать выбор в пользу открытых стеллажей.

Если у вас есть место для полок, советуют украшать их только самыми эффектными предметами или стеклянной посудой.