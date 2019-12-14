Хочемо висловити подяку: близькі Заворотнюк зробили гучну заяву

Російська актриса Анастасія Заворотнюк проходить реабілітацію в одній з клінік під Москвою після видалення злоякісної пухлини в головному мозку. Близькі висловили подяку всім, хто підтримує Анастасію, опублікувавши записку від представників Горненського жіночого монастиря.

"Хочемо висловити величезну подяку настоятельці московського Покровського жіночого монастиря ігумені Феофаниії та всіх черниць, а також черницям Серафимо-Дівеєвського жіночого монастиря в Нижегородської області, служителям чоловічого монастиря Оптина пустинь Калузької області, воронезького храму св. Ксенії Петербурзької, Новоафонского монастиря в Абхазії, Горненського жіночого монастиря в Єрусалимі! Ваші постійні молитви дають силу, ваша непідробна участь дуже надихає", - вказали близькі, прикріпивши відповідний скріншот.

Також зазначається: "Анастасія завжди дуже трепетно ставиться до святих місць, і зараз для неї дуже цінна така підтримка".

Нагадаємо, що сім'я Заворотнюк розповіла правду про її параліч.