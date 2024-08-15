"Хотела достучаться до россиян, но правда им не интересна": история актрисы театра "ДАХ" в музее "Голоса Мирных" Фонда Ахметова

Начало полномасштабного вторжения застало Софию в Карпатах, где она учила людей аутентичному пению. Самым сложным было принять решение: оставаться на западе страны, возвращаться домой в Киев или уезжать за границу. Она отправилась в столицу, к мужу.

"Киев был опустевший. На улицах не было ни общественного транспорта, ни машин… Однако когда я вернулась, почувствовала силу. В другом месте я очень сильно боялась, а в Киеве страха не было совсем", - вспоминает София.

Некоторое время актриса была искренне уверена, что россияне просто не понимают или не знают, что происходит в Украине. Делала видео, пытаясь достучаться до них с помощью искусства. Пока не отчаялась.

"Я почувствовала, что они не хотят знать правду. И в какой-то момент осознала, что моя задача – не пытаться повлиять на другую сторону, а воздействовать здесь внутри", - говорит София.

Более двух лет полномасштабной войны она играет в спектаклях, в том числе и рассказывающих о Василии Стусе и Павле Тычине. Актриса признается, что восприятие людьми творчества украинских поэтов стало во время войны гораздо глубже.



История Софии из первых уст – здесь.

История вошла в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.