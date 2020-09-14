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Хотів зарядити телефон: в Дніпрі охоронці ногами побили підлітка

Автор: Анна Шиканова

Охоронці ТРЦ накинулися на 13-річного хлопчика і почали бити ногами і кулаками

У Дніпрі охоронці торгово-розважального центру по-звірячому побили 13-річного підлітка. Інцидент стався в ТРЦ "Міст-Сіті" 13 вересня близько другої години.

Як розповіли свідки події, підліток хотів зарядити свій телефон. Для цього він спустився до розетки на нульовому поверсі будівлі. Охоронці запідозрили дитину в крадіжці та замість того, щоб поговорити з ним – накинулися з кулаками. Про це повідомляє видання OBOZREVATEL з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Двоє дорослих чоловіків повалили дитину на підлогу і почали завдавати удари кулаками, а потім ногами. Відвідувачі торгового центру заступилися за хлопчака, а потім викликали на місце події поліцію.

Після того як у побиття втрутилися очевидці, потерпілий разом з другом швидко залишив приміщення торгового центру.

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Як повідомила прессекретар патрульної поліції Людмила Копиленко, поліція прибула на місце події лише через годину. Вони не виявили на місце події на охоронців, ні постраждалого підлітка.

Проте інцидент свідкам вдалося зняти на відео. Подивитися його можна тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові двоє хлопців жорстоко познущалися з двох пенсіонерів і один з них опинився у реанімації.

А також розповідали про те, що в Одесі п'яні чоловіки побили літню жінку в трамваї.

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