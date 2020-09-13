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В Одесі у трамваї неадеквати побили пенсіонерку: вчинок водія вразив мережу

Одеса, Неділя 13 вересня 2020 12:40
В Одесі у трамваї неадеквати побили пенсіонерку: вчинок водія вразив мережу
В Одесі у трамваї чоловіки на відео побили пенсіонерку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Неадеквати, які напали на пенсіонерів, потрапили на відео

В Одесі в салоні трамвая чоловіки в стані алкогольного сп'яніння побили пенсіонерку. Вони також нападали на інших пасажирів похилого віку. В результаті інциденту водій самостійно зміг буквально викинути неадекватів з салону. Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі Одеса INFO.

За даними свідків, двоє п'яних пасажирів трамваю №3 почали розборки з іншими пасажирами під час руху. Чоловіки приставали до пенсіонерів і побили жінку похилого віку.

"Один з жовтою сумкою став бити жінку, "качати права", дісталося і деяким іншим пенсіонерам. Привід не вдалося встановити", - пишуть в мережі очевидці інциденту.

Водій трамвая вживав заходів щодо усунення конфлікту, однак це не призвело до очікуваного результату. У результаті водій був змушений застосувати силу і висадити бандитів на наступній зупинці.

"Водій сказав раз, сказав другий раз, встав, "вломив" і висадив їх до біса. Пишаюся такими", - зазначив очевидець.

В Одесі у трамваї чоловіки на відео побили пенсіонерку

Нагадаємо, що раніше ми писали, що в Одесі сталося ДТП, яке врятувало життя пішоходів.

Раніше ми також писали, що у Києві поліцейський йшов з роботи та врятував жінок від нападу. Фото героя зробила користувач мережі, що стала свідком цієї події.

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