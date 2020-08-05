ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Хотів свою команду: керівник "Кварталу 95" розповів про сварки із Зеленським

Середа 05 серпня 2020 17:23
Хотів свою команду: керівник "Кварталу 95" розповів про сварки із Зеленським
Олександр Пікалов (фото: facebook.com/kvartal95)
Автор: Роман Мирончук

Друг Володимира Зеленського Олександр Пікалов розповів, як вони посварилися

Олександр Пікалов, який є художнім керівником і автором "Кварталу 95", розповів, що одного разу він посварився зі своїм другом Володимиром Зеленським та вони не розмовляли цілий рік.

Пікалов зізнався, що у свій час у нього із Зеленським були творчі розбіжності, і він навіть хотів зробити свою команду КВК. Про це комік зізнався в новому інтерв'ю ведучому Анатолій Анатоліч в програмі "Зе Інтерв'юер".

Він розповів, що в той час поїхав в Дніпро, де грав в КВК за збірну команду міста. Тоді він також і керував цією збірною.

Олександр Пікалов розповів, як посварився з Володимиром Зеленським (відео: YouTube)

"Я хотів свою команду КВК, не з половинок. У нас був міцний склад на той момент... У мене тоді був юнацький стовідсотковий авантюризм, напевно, егоїзм якийсь", - розповів артист.

Ці всі події були до того, як з'явилася назва "Квартал 95". Тоді це була команда КВК Кривого Рогу. При цьому він заявив, що "Квартал 95" придумали без нього, оскільки на той момент він грав за Дніпро. В "Квартал 95" Пікалов повернувся після того, як поговорив із Зеленським.

"У нього почався кадровий голод, певний ... Він прийшов і каже:" як-не-як стільки років разом, нумо відкладімо старе, давай разом знову щось творити ", - заявив Пікалов.

Він додав, що так з'явився "Квартал 95", який почав щось досягати в житті.

Нагадаємо, що Олександр Пікалов розповів, як переніс коронавірус.

Раніше ми писали, що після відходу Зеленського з "Кварталу 95" популярність шоу пішла на спад.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Квартал 95Александр Пикалов
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся