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Хорошие новости подарят радость трем знакам Зодиака. Их ждет счастливая неделя

Гороскоп на неделю сулит исполнение мечты трем знакам Зодиака (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Следующая неделя, которая начнется уже 25 марта, осчастливит хорошими новостями представителей трех знаков Зодиака. Их ждут приятные подарки и радостные моменты.

Какие знаки Зодиака - главные счастливчики недели, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Весы

Готовьтесь к прекрасной неделе, наполненной возможностями и удачными стечениями обстоятельств. Вас ждет настоящая волна позитивной энергии, которая накроет вас с головой.

Ждите хороших новостей и не бойтесь делиться своей точкой зрения. Говорите о желаниях и чувствах, озвучивайте планы и идеи. Вы сможете много добиться и получить очень щедрую награду за свои труды, важно лишь упорно стремиться к успеху.

Лев

Вы можете получить очень приятный сюрприз. Кроме этого, в ближайшие дни судьба даст вам мягкий "пинок", благодаря которому вы начнете двигаться вперед и срывать с неба звезды.

Ваше настроение будет хорошим, а потому делитесь позитивом с окружающими. Не забывайте составлять планы и все обдумывать наперед. Вы сможете превратить свои мечты в реальность, если будете придерживаться той стратегии, которую составите заранее. 

Рак

Новая неделя готовит для вас интересные приключения, в том числе и романтические. Хорошие новости о том, что ваши проблемы остались в прошлом, лишь усилят радость. Наслаждайтесь жизнью и не позволяйте кому-то нарушить ваши планы.

Пришло время выйти за рамки и стать настоящим смельчаком. Исследуйте все новое и расширяйте горизонты. И гоните прочь все сомнения, они безосновательны.

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