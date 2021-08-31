Як ховали принцесу Діану 24 роки тому: Чарльз ридав, а Єлизавета II порушила важливе правило

Кожен громадянин Великобританії пам'ятає принцесу Діану, адже вона дійсно була добрим ангелом, допомагала нужденним, займалася благодійністю. На момент смерті їй було всього 36 років...

Як трапилася катастрофа

У той нещасливий день Діана і її друг Доді аль-Файєд (власник готелю "Рітц") вечеряли в паризькому ресторані. Близько о пів на першу години ночі сталася аварія з вини водія Мерседеса, в якій їхала королівська особа зі своїм другом. У ті роки багато писали, що ДТП сталося через переслідування автомобіля журналістом, але в результаті 18-місячного розслідування з'ясувалося, що це не так. Як виявилося потім, водій - Анрі Поль був п'яний і не впорався з керуванням. В автокатастрофі вижив тільки охоронець Діани - Тревор Ріс-Джонс. Увечері 31 серпня тіло Діани доставили в Лондон для похорону. Прощання з нею в британській столиці тривало тиждень, адже бажаючих провести її в останню путь була незліченна кількість.

Автомобіль, в якому загинула Діана (фото: ru.wikipedia.org)

Похорон Діани

31 серпня в лондонському соборі Святого Павла пройшла поминальна служба. Цікаво, що в цій же самій церкві 16 років тому вінчалися Діана і принц Чарльз.

Похорон Діани (фото: bbc.com)

5 вересня ввечері труну з тілом Діани доставили з Сейнт-Джеймського палацу в Кенсінгтонський палац, саме там була офіційна резиденція принцеси. Звідси було вирішено почати вранці 6 вересня похоронну процесію. Зі світанку у Кенсінгтонського палацу було ніде яблуку впасти. На вулиці Лондона вийшли три мільйони людей, всі вони йшли на прощання з їх улюбленицею.

Біля Букінгемського палацу труну з тілом Діани зустрічали королева Єлизавета II та інші члени королівської сім'ї. Всі вони мовчали. І навіть Єлизавета II.

Саме тоді вона порушила найсуворіше церемоніальне правило. Монарх зобов'язаний строго дотримуватися Королівського протоколу, одне з правил - королева не кланяється тим, хто нижче її по чину. Але Єлизавета II всупереч забороні вклонилася тілу Діани. Тоді це показали по телебаченню і британці ще більше стали поважати королеву.

Квіти біля Кенсінгтонського палацу (ru.wikipedia.org)

Ридання Чарльза

У Сент-Джеймському палаці до траурної процесії наблизилися і діти Діани - принци Вільям і Гаррі. Поруч з ними йшли батько хлопчиків принц Чарльз, принц Філіп і граф Спенсер. Близькі до королівської сім'ї люди описували те, що відбувається, що, мовляв, Чарльз ридав перед тим, як підійти до труни Діани.

Діану поховали в наряді, який вона придбала за якийсь час до трагедії, але так жодного разу і не одягла. Це була стримана чорна сукня з довгими рукавами. В руках її були чотки, подаровані їй матір'ю Терезою.