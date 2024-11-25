Терен ответил на упреки, что "спал с женой побратыма" и не помогает военным

Александр признался, что понимал, идя на шоу, что рано или поздно столкнется с негативными комментариями, однако даже представить себе не мог, что это будут "человеко-ненавистнические сообщения, комментарии".

В посте он прикрепил несколько скриншотов с такими комментариями.

"Люди, которые еще вчера благодарили меня и писали с восторгом сообщения, просили сделать фото, теперь раздирают на куски, потому что их взгляды на жизнь просто отличаются от моих. Но я не должен нести ответственности за то, что не понравилось другим в моем виденье мира и особенно отношений", - подчеркнул ветеран.

Также Терен подчеркнул, что он пошел на проект, чтобы показать другим людям, что нет ограниченных возможностей.

"Ветераны и люди с инвалидностью должны и могут жить полноценно, наслаждаться жизнью, влюбляться, претворять мечты в реальность, смеяться, радоваться, мы можем все!" - отметил главный герой шоу.

Он также поблагодарил всех, кто пытается "разглядеть истину" и выражает свою поддержку.

Терен ответил на критику в сети (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Терена тут же принялись комментировать его публикацию:

"И это еще не финал. Держись, братик, ты крутой, настоящий и точно имеешь право на собственные решения и счастья. Я всегда рядом", - написал ведущий "Холостяка" Григорий Решетник

"Терен, ты - красавчик", - отметил хореограф Евгений Кот

"Прости их. Только не копи обиду или злобу. Твое наполнение изнутри всегда будет освещать тебе дорогу вперед. И даже для тех, в чьих сердцах или душах темно", - написала alyona alyona

"Вот если бы умер, тогда понравился бы всем украинцам, а так и военный не такой, и воевал не так, и делаешь не то"

"Саня, ты ведь не доллар, чтобы всем нравиться. Ты сделал то, что хотел, это главное! Получай удовольствие от жизни, несмотря на все"

"Ты очень искренний и настоящий! И своим примером несешь обществу понимание, что человек может и должен жить полноценно, несмотря на выпавшие ему трудности. В тебе столько света, храни и неси его! Если тебе плюют в спину, значит, ты идешь вперед".

Александр Будько с позывным "Терен" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Из-за чего раскритиковали Терена

После выхода первых эпизодов шоу на Холостяка посыпались обвинения из-за того, что он пиарится на телевидении, в то время как другие ветераны продолжают воевать, а также не помогает военным.

Один из подписчиков написал гневный комментарий, что знает Терена в жизни.

"Самое интересное, что я знаю про Сашу в жизни, чтобы вы понимали, он спал с женой побратыма, который был на войне", - сказано в сообщении.

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Некоторым не понравилось также то, что Терен высказался о своей позиции относительно психологов и антидепрессантов.

Так, одна из участниц Виктория рассказала ему о том, что находится в терапии.

"Я не против психологов, конечно, нужно к ним обращаться, когда ты сам не справляешься с какой-то ситуацией в своей жизни. Но я привык больше решать путем общения с друзьями", - отметил Терен.

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