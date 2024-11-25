Терен ответил на упреки, что "спал с женой побратыма" и не помогает военным

В пятницу, 22 ноября, на телеэкраны вышел четвертый выпуск популярного реалити-шоу про любовь "Холостяк-13", который не обошелся без скандалов. Более того, главного героя Александра Терена продолжают критиковать за его поступки и слова. Холостяк решил расставить все точки над "і" и ответить хейтерам.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram Терена.
Александр признался, что понимал, идя на шоу, что рано или поздно столкнется с негативными комментариями, однако даже представить себе не мог, что это будут "человеко-ненавистнические сообщения, комментарии".
В посте он прикрепил несколько скриншотов с такими комментариями.
"Люди, которые еще вчера благодарили меня и писали с восторгом сообщения, просили сделать фото, теперь раздирают на куски, потому что их взгляды на жизнь просто отличаются от моих. Но я не должен нести ответственности за то, что не понравилось другим в моем виденье мира и особенно отношений", - подчеркнул ветеран.
Также Терен подчеркнул, что он пошел на проект, чтобы показать другим людям, что нет ограниченных возможностей.
"Ветераны и люди с инвалидностью должны и могут жить полноценно, наслаждаться жизнью, влюбляться, претворять мечты в реальность, смеяться, радоваться, мы можем все!" - отметил главный герой шоу.
Он также поблагодарил всех, кто пытается "разглядеть истину" и выражает свою поддержку.
Терен ответил на критику в сети (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Фолловеры Терена тут же принялись комментировать его публикацию:
Александр Будько с позывным "Терен" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
После выхода первых эпизодов шоу на Холостяка посыпались обвинения из-за того, что он пиарится на телевидении, в то время как другие ветераны продолжают воевать, а также не помогает военным.
Один из подписчиков написал гневный комментарий, что знает Терена в жизни.
"Самое интересное, что я знаю про Сашу в жизни, чтобы вы понимали, он спал с женой побратыма, который был на войне", - сказано в сообщении.
Некоторым не понравилось также то, что Терен высказался о своей позиции относительно психологов и антидепрессантов.
Так, одна из участниц Виктория рассказала ему о том, что находится в терапии.
"Я не против психологов, конечно, нужно к ним обращаться, когда ты сам не справляешься с какой-то ситуацией в своей жизни. Но я привык больше решать путем общения с друзьями", - отметил Терен.
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