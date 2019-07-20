"Холостяк" Добринін потрапив у велику халепу з дівчиною на відпочинку: усі подробиці

Головний герой проекту "Холостяк 9" Микита Добринін розповів, що під час відпочинку в Єгипті зі своєю дівчиною Дашею Квітковою, яка стала переможницею шоу, втратив її паспорт. Про це Добринін розповів на своїй сторінці в Instagram Stories.

Коли щаслива пара приїхала на відпочинок, то відразу ж вирішила придбати нову сім-карту для інтернету. Цю карту вони оформили на паспорт Даші, але після того, як вони отримали "сімку" і покинули аеропорт, то зрозуміли, що забули забрати паспорт дівчини.

Скріншот з Instagram Stories

Молоді люди вночі не знали кому дзвонити і що робити, тому викликали таксі, щоб повернутися назад в аеропорт і забрати документ, що посвідчує особу.

На щастя для пари, паспорт Даші знайшовся і його благополучно віддали власниці.

Скріншот з Instagram Stories

Нагадаємо, що Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова віддалися почуттям на пляжі в Одесі, де відвідали десятий ювілейний міжнародний кінофестиваль.

Раніше повідомлялося про те, що Микита Добринін здивував постільною фото зі своєю коханою. Варто зазначити, що пара проводить багато часу разом не тільки вдома, але і за його межами.

Ми також писали про те, що Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова провели незабутні вихідні в Парижі. Пара прилетіла в столицю Франції, щоб відзначити день народження дівчини.