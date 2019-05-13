Холостяк 9: Добринін зізнався, чому вирішив стати учасником проекту

Микита Добринін, головний герой дев'ятого сезону проекту Холостяк, відверто розповів, чому він вирішив стати учасником шоу. Про це він розповів батькові Лілії, однієї з учасниць, під час відвідування їх дома.

В 10 випуску телешоу Микита Добринін за задумом творців проекту повинен був зустрітися з батьками учасниць. Він відправився додому до батьків Лілії, а потім відвідав будинок батьків Даші.

Під час візиту батьки розповідали Холостяку цікаві історії з життя учасниць, а Микита Добринін у відповідь вирішив зізнатися, чому він погодився стати учасником проекту.

Микита Добринін зізнався, навіщо прийшов на шоу Холостяк (facebook.com/nikitadobrynin)

У нього відбулася відверта розмова з батьком Лілії, де Холостяк розповів, що раніше вже був одружений, але сімейне життя не склалося.

Після розлучення він з головою поринув у роботу, щоб піти від нав'язливих думок. Перша невдача в особистому житті змінила його і тільки після того, як він досяг успіху в роботі, він зрозумів, що готовий не просто до серйозних стосунків, а до сім'ї і дітей.

Добринін зазначив, що на телешоу він прийшов не для розваги і не для того, щоб просто "пограти у відносини", а для того, щоб знайти кохану жінку і створити з нею справжню і міцну сім'ю.

У розмові з батьками Даші, які повідомили йому, що їх дочка шукає свою любов, Добринін зізнався, що він мріє про сім'ю і хоче обзавестися дітьми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що екс-учасниця шоу Холостяк поділилася одкровенням.

А також писали про те, що Микита Добринін розповів про своє розлучення.